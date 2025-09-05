Auktoriserad revisor - Med möjlighet till partnerskap hos Dinrev i Uppsala!
2025-09-05
Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt få chansen att bli partner i en växande byrå? Nu söker vi en driven revisor som vill kliva in i ett partnersamarbete på Dinrev.
Detta är en unik möjlighet för dig som vill kombinera tryggheten i en etablerad verksamhet med friheten att forma din egen roll. Här styr du över dina egna arbetstider och kan själv skapa den balans mellan arbete och fritid som passar dig bäst.
OM TJÄNSTEN
Dinrev är en modern revisionsbyrå med ett personligt engagemang. De grundades 2009 och har sedan dess byggt långsiktiga relationer med kunder genom kvalitet, engagemang och förtroende. Tre år i rad har Dinrev blivit nominerade till Årets tillväxtbyrå i Uppsala län, ett kvitto på både kompetens och ett framgångsrikt arbetssätt.
Dinrev arbetar aktivt med kvalitet- och kompetensutveckling. Till exempel genomförs vidareutbildning med minst 40 timmar per medarbetare och år. Erfarenhetsutbyten med andra revisorer och rådgivare sker också regelbundet.
Du erbjuds
• Möjlighet att i närtid gå in i ett partnersamarbete och ta del av byråns fortsatta tillväxt
• Stort inflytande och korta beslutsvägar i ett entreprenöriellt och familjärt bolag
• Flexibla arbetstider där du själv styr över din vardag och balans mellan arbete och fritid
Dina arbetsuppgifter
Som revisor hos Dinrev kommer du att självständigt och i team leda och ansvara för revisionsuppdrag. Du är delaktig i byråns utveckling inom frågor som rör marknad, IT, kvalitet och resurser. Du kommer att i huvudsak arbeta med aktiebolag.
• Ansvara för och leda revisionsuppdrag, både självständigt och i team
• Förvalta kunder med stort utrymme för affärsutveckling och rådgivning
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad civilekonom och har några års erfarenhet från revisionsbyrå
• Är auktoriserad revisor
• Vill ta ett större kliv i karriären och ser värdet i att bygga något långsiktigt tillsammans med Dinrev
I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du är relationsskapande, affärsdriven och har en stark vilja att ta ansvar och driva din egen utveckling. Du brinner för goda relationer, både internt och externt, och har ett entreprenörsdriv.
Vår rekryteringsprocess
