Auktoriserad redovisningskonsult mer än 5 års erfarenhet.

Smart System i Örebro AB / Redovisningsekonomjobb / Örebro
2026-01-01


Välkommen till Smart System i Örebro AB!
Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå i Örebro som brinner för att förenkla vardagen för företagare. Hos oss får du arbeta med redovisning, bokslut, deklaration, rådgivning.
Din roll hos oss
Som redovisningskonsult hos Smart System i Örebro AB får du ett eget ansvar för en kundportfölj. Du kommer arbeta med Bokslut( Capego) konsult och rådgivning. Arbetet sker framför allt från vårt kontor i Örebro, där vi värdesätter både professionalism och trivsel i vardagen.
Vi erbjuder en deltidstjänst med start så snart som möjligt.
Kontakta oss: Info@smartsystem.se

Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: info@smartsystem.se

Detta är ett deltidsjobb.

Smart System i Örebro AB (org.nr 559300-1554), http://www.smartsystem.se
skäpplandsgatan 1A (visa karta)
703 46  ÖREBRO

9666876

