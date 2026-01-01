Auktoriserad redovisningskonsult mer än 5 års erfarenhet.

Välkommen till Smart System i Örebro AB! Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå i Örebro som brinner för att förenkla vardagen för företagare. Hos oss får du arbeta med redovisning, bokslut, deklaration, rådgivning. Din roll hos oss Som redovisningskonsult hos Smart System i Örebro AB får du ett eget ansvar för en kundportfölj. Du kommer arbeta med Bokslut( Capego) konsult och rådgivning. Arbetet sker framför allt från vårt kontor i Örebro, där vi värdesätter både professionalism och trivsel i vardagen. Vi erbjuder en deltidstjänst med start så snart som möjligt. Kontakta oss: Info@smartsystem.se