Auktoriserad redovisningskonsult - Talenom Stockholm City
Arbetar du som redovisningskonsult på byrå och är nyfiken på nästa steg i karriären? Lockas du av en arbetsplats där du får stort inflytande på utvecklingen framåt? Då kan tjänsten som Redovisningskonsult hos oss på Talenom vara något för dig!
Vad vi erbjuder dig
En varm företagskultur som präglas av värderingarna Mod, Omtanke och Vilja
Möjlighet att påverka och vara med och forma vår framtida utveckling
Stort fokus på dina egna karriär- och utvecklingsmål
En modern och digital arbetsplats, certifierad som "Great Place to Work"
Om rollen
Ditt närmsta team består idag utav 12 redovisningskonsulter och din närmsta chef Axel Schulz säger såhär:
"Hej, nu söker dig som vill växa, utvecklas, trivas och bidra till Talenoms utveckling i Stockholm City. Hos oss får du en nyckelroll där du ansvarar för att bygga starka och långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du leder och utvecklar våra kunduppdrag. Våra värderingar Mod, Vilja och Omtanke tillsammans med din erfarenhet inom branschen präglar ditt arbetssätt så att du in din roll som kundansvarig redovisningskonsult har bästa förutsättningar att sträva efter vår mission, att hjälpa våra kunders företag till framgång. Vill du vara med och bli en del av ett inspirerande team? Välkommen med din ansökan!"
I rollen är du kundansvarig och har en central roll i att bygga förtroendefulla relationer med befintliga som potentiella kunder. Det innebär operativt arbete med kunderna och strategiskt arbete med fokus på affärsrådgvining. Som redovisningskonsult arbetar du både i team och självständigt, alltid med en strävan att utveckla både arbetssätt och kvaliteten i leveranserna.
Du ansvarar även för att:
Självständigt upprätta bokslut och årsredovisningar samt kvalitetssäkra våra leveranser enligt gällande regelverk och branschstandard
Genomföra kassaflödesanalyser och bidra med kvalificerad och proaktiv ekonomisk rådgivning
Leda och utveckla dina kunduppdrag med ansvar för kvalitet, effektivitet och lönsamhet
Säkerställa att teamet har rätt förutsättningar, struktur och arbetssätt för att leverera hög kvalitet till kund
Driva digitalisering och effektivisering av kundernas ekonomiprocesser
Aktivt bidra till vår tillväxt genom att bygga relationer, delta i säljmöten och marknadsaktiviteter, och på ett rådgivande sätt synliggöra värdet av våra tjänster för potentiella kunder
Vem vi söker
Vi söker dig som har du lätt för att skapa förtroende i dialog med kund, en stark kommunikativ förmåga och inte är rädd för att ta initiativ till förbättring. Du tycker om att vara en del av ett team och har förmågan att driva arbetet framåt med kvalitet och engagemang. Du delar våra värderingar och trivs i en miljö där mod, omtanke och vilja genomsyrar arbetet.
Utöver ovan ser vi att du:
Är auktoriserad redovisningskonsult
Är bekväm med K2- och K3-regelverket
Vill utvecklas ännu mer inom kundrelationer och affärsrådgivning
Har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska, i både tal och skrift
Rekryteringsprocessen
Tycker du att tjänsten låter spännande? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Ansökan: Vi tar inte emot några ansökningar via mejl, utan du söker enkelt tjänsten på vår karriärsida (En unik karriär - Talenom Sverige). Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Rekryteringsprocessen består utav telefonintervju, case/kunskapstest, intervju med rekryterande ledare samt referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Talenom
Talenom är ett modernt redovisnings- och rådgivningsföretag som lägger stort fokus på effektiva, digitala arbetssätt som gynnar såväl medarbetare som kund. Vi grundades i Finland 1972 och har vuxit från att vara ett litet familjeföretag till att idag vara en internationell koncern börsnoterade på Helsingforsbörsen. Vi är stolta över att vi förenklar vardagen för entreprenörer i Sverige, Finland, Italien och Spanien med digitala och innovativa tjänster inom redovisning, lönehantering och kvalificerad rådgivning.
I Sverige startade vi 2019 och vi är idag cirka 250 medarbetare fördelade på över 25 kontor. Vi är certifierade av Great Place to Work och arbetar varje dag för att vara en av de bästa arbetsplatserna - inte bara i Sverige, utan i världen.
