Auktoriserad hudterapeut till växande klinik i centrala Stockholm
2025-09-04
Skinsations är en modern och resultatinriktad skönhetsklinik vid Odenplan i Stockholm. Vi kombinerar certifierad apparatur med personligt bemötande och arbetar med avancerade behandlingar inom laser, fettfrysning, hudförbättring och kryoterapi. Vi har en stark kundbas och växer - därför söker vi nu en nyckelperson till vårt lilla men ambitiösa team.
Om jobbet:
Vill du arbeta i en klinik där trygghet, resultat och service står i fokus - och där du får påverka både din vardag och framtiden för verksamheten? Skinsations söker nu en auktoriserad hudterapeut till en bred och självständig roll.
Du kommer att blandannat:
Utföra konsultationer och skapa behandlingsplaner
Arbeta med avancerade maskiner (bl.a. Soprano Ice Platinum, Cryo T-Shock, CryoPen)
Följa upp behandlingar och resultat
Dokumentera och kommunicera med kunder
Arbeta aktivt med försäljning av behandlingar och produkter
Bidra till innehåll för våra sociala medier
Ta betalt, hålla i ordning och ha nära kontakt med kollega och ägare
Du blir en viktig del av vårt lilla team där du arbetar nära din kollega och har direkt påverkan på vår tillväxtresa.Publiceringsdatum2025-09-04KvalifikationerKvalifikationer
Auktoriserad hudterapeut (SHR-godkänd utbildning eller CIDESCO-diplom)
Flytande svenska i tal och skrift
Försäljningsintresse och resultatorientering
Serviceinriktad och noggrann
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet av Soprano Ice Platinum eller liknande laserteknik
Erfarenhet av Cryo-behandlingar
Vana vid Bokadirekt
Intresse för/inblick i sociala medier
Uppfyller villkoren för nystartsjobb eller annat anställningsstöd
Anställningsform:
Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader tillämpas)
Omfattning:
Heltid (40 timmar per vecka)
Arbetstid:
Rullande schema måndag-lördag enligt klinikens öppettider. Schemat planeras i god tid så att du kan balansera arbete och fritid.Ersättning
Fast grundlön + provision + bonus vid måluppfyllnad - du har själv möjlighet att påverka din inkomst.
Vi erbjuder friskvårdsbidragTillträde
1 November 2025 eller enligt överenskommelse (kan tillsättas tidigare)Kontaktuppgifter för detta jobbinfo@skinsations.se
Så ansöker du:
Skicka CV, personligt brev och utbildningsintyg till e-postadressen ovan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@skinsations.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MaxOne Sweden AB
(org.nr 559339-8836) Jobbnummer
9493108