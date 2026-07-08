Auktoriserad Hudterapeut/spaterapeut Sökes Till Tamalia Clinic I Barkarby
Allom Care AB / Hälsojobb / Järfälla Visa alla hälsojobb i Järfälla
2026-07-08
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allom Care AB i Järfälla
Är du en erfaren och passionerad hudterapeut som vill ha en nyckelroll på en modern klinik?
Tamalia Clinic är en exklusiv destination för avancerad hudvård, estetiska behandlingar och medicinsk estetik. Vi erbjuder våra klienter skräddarsydda, luxuösa estetiska behandlingar och marknadens mest potenta hudvårdssystem.
Tamalia Clinic är en etablerad och exklusiv destination för avancerad hudvård och estetiska behandlingar. Tamalia Clinic har i dag marknadens absolut högsta betyg i området.
Hos Tamalia Clinic kliver du in i en stabil och välfungerande verksamhet med en stark kundbas. Vi ger dig förtroendet att arbeta självständigt och anpassa behandlingar utifrån din expertis och klienternas unika behov. Du blir en nyckelperson som arbetar sida vid sida med klinikens medicinska team för att leverera resultat i absolut världsklass.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Avancerad & Medicinsk Hudvård: Genomförande av medicinsk hudvård, kemiska peelingar, avancerad microneedling samt skräddarsydda ansiktsbehandlingar och massage.
Högteknologiska Laserbehandlingar: Laserterapi för permanent hårborttagning, korrigering av pigmenteringar samt behandling av ytliga blodkärl.
Kroppsskulptering & Intim hälsa: Ansvar för avancerade teknikbehandlingar med EM Powerslim och EM Power Chair.
Estetiska Detaljer: brynplockning, formning, trådning, vaxning samt Lash- och Browlift på högsta nivå.
Vetenskaplig Hudanalys & Konsultation: Genomförande av djupgående konsultationer baserade på marknadsledande AI-ansiktsanalys samt skräddarsydd produktrekommendation av selektiva lyxmärken som ZO Skin Health.
Klinikdrift & Representation: Ansvar för det förstklassiga kundbemötandet i receptionen, bokningsflöden samt att projicera klinikens exklusiva profil genom våra sociala medier.
Medicinskt samarbete: Assistera vid estetiska injektionsbehandlingar och verka i nära synergi med klinikens medicinska behandlare.
Vem vi söker
Vi söker dig som är auktoriserad hudterapeut (medlem i SHR eller motsvarande internationell organisation) och har några års dokumenterad erfarenhet. Du besitter djupgående kunskap inom huden, dess fysiologi och samspelet mellan medicinska injektioner och topikal hudvård. Certifierad inom olika behandlingar är meritande, möjlighet till vidareutbildning bedrivs av verksamheten.
Som person är du ytterst representativ, affärsdriven och har en naturlig fallenhet för försäljning av selektiva varumärken. Du är van vid att arbeta under eget ansvar, har en hög energinivå och strävar ständigt efter perfektion i varje detalj – från det fysiska mötet till klinikens digitala ansikte utåt.
Vad Tamalia Clinic erbjuder dig:
Vi erbjuder en trygg, stabil och långsiktig arbetsplats i en inspirerande miljö. Hos oss får du flexibla arbetstider, ett mycket stort inflytande över ditt schema och dina behandlingar, samt en plattform där din drivkraft och din professionella utveckling premieras. Du blir en bärande pelare i ett team som delar passionen för lyx, estetik och resultat.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Vi tillämpar ett löpande urval. Vänligen översänd ditt fullständiga CV samt ett personligt brev till vår ledning på: info@tamalia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Ansök via mail: info@tamalia.se
E-post: info@tamalia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allom Care AB
(org.nr 559030-3615)
Majorsvägen 30A (visa karta
)
177 47 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Tamalia Clinic Jobbnummer
9997513