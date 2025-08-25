Auktionsmäklare Jönköping, Nässjö, Gislaved, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö o...
Klaravik AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klaravik AB i Jönköping
, Värnamo
, Skövde
, Borås
, Växjö
eller i hela Sverige
Vad vårt jobb är På Klaravik sammanför vi hundratusentals köpare över hela världen med säljare av maskiner och fordon via vår webbplats klaravik.se. Vi har skapat en auktionstjänst där man dagligen hittar mängder av nya objekt att lägga bud på, och vårt företag växer ständigt. Under 2024 såldes objekt för över 4 miljarder kronor genom företaget och i år ligger prognosen på ytterligare tillväxt! Nu söker vi en till auktionsmäklare till distriktet Jönköping, Nässjö, Gislaved, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö och Aneby. I distriktet kommer du att jobba bredvid våra redan anställda auktionsmäklare och ditt största fokus kommer vara att jobba med nykundsbearbetning.
Vad ditt jobb blir Även om vår försäljningsarena är digital är det personliga mötet med våra säljande kunder hjärtat i vår affär. I ditt arbete kommer du dagligen att uppsöka, bearbeta, boka möten med och träffa våra säljande kunder. Du fotograferar, filmar samt dokumenterar objekt och sköter administration kring auktionerna. Våra ledord är hög service med kvalitet och vi jobbar långsiktigt med våra kundrelationer.
För oss är medarbetarna väldigt viktiga, och trots att du kommer få stort eget ansvar kommer du vara del i ett team med ett gäng olika individer, med olika dialekter och bakgrund - men alla med samma passion för det vi gör. Läs mer om hur det är att jobba som auktionsmäklare.
Vem du är Det viktigaste för oss är att du är prestigelös, nyfiken, social och energisk. Du kommer behöva en stor portion eget driv och struktur för att trivas i den här rollen, inte minst då du kommer att utgå från hemmet. Men vi kan lova dig ett sammansvetsat team och ett unikt och roligt arbete!
Till skillnad från vår bransch i stort, är vi ett stort antal kvinnor på Klaravik och strävar alltid efter en jämn könsfördelning. B-körkort är ett krav, och du behöver förutom svenska behärska engelska som arbetsspråk. Vi kommer att förse dig med förmånsbil och alla de arbetsverktyg som behövs i jobbet.
Detaljer Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas. Arbetsort: Distriktet inkluderar kommunerna Jönköping, Nässjö, Gislaved, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö och Aneby där du också måste vara bosatt.
Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Välkommen med din ansökan senast den 27/8. För frågor om tjänsten, kontakta regionchef Rebecca Karlsson på rebecca.karlsson@klaravik.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klaravik AB
(org.nr 556881-8693), https://www.klaravik.se/ Kontakt
Sofia F s.french@tbauctions.com 070-280 79 99 Jobbnummer
9473047