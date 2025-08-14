Audition Gruppträningsinstruktör Till Nordic Wellness Stockholm Sydost
VILL DU BLI GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖR?
Älskar du träning, människor och att inspirera andra? Vill du vara med och sprida energi, rörelseglädje och gemenskap? Då är det dags att ta steget - bli instruktör hos oss på Nordic Wellness!
Om rollen
Som gruppträningsinstruktör hos oss får du möjlighet att motivera och lyfta andra människor - varje dag. Du sprider glädje, bygger gemenskap och står i centrum för våra medlemmars träningsupplevelse. Vi söker dig som har kört gruppträningspass som deltagare i minst 12 månader inom det koncept du vill instruera i. Du behöver inte vara utbildad - det viktigaste är att du har drivet, energin och viljan att utvecklas!
Vad innebär audition?
Vi bjuder in till en audition där du får:
Mer information om rollen och hur det är att jobba som instruktör
Möta andra likasinnade kandidater
Chansen att visa vem du är, både på golvet och som person
Du förbereder en kort presentation (ca 5-7 minuter) enligt konceptet du söker - instruktioner finns längre ner i annonsen.
Det praktiska:
Datum: 19 september Tid: 18.00 till 20.00 Plats: Nordic Wellness Haninge Port 73 Anställningsform: Timanställning (med möjlighet till mer på sikt)
Vad förbereder du inför audition?
Välj det koncept du söker till och förbered enligt följande:
Aerobic/Step/Dans: Ett block med koreografi
Yoga: En valfri solhälsning + två krigarpositioner
Cykel: En låt + syftet med ditt upplägg
Cardio Walking: En sekvens med positionen semiflex
Zumba/Dans: En egenkoreograferad låt i valfri genre
Crosschallenge/Crosscage: En cirkel med fyra stationer
BODYPUMP: En egenkoreograferad uppvärmningslåt
FIGHT: Ett upplägg med enkla slag/sparkar (ensam eller två och två)
GRIT: En låt från GRIT Strength (egenkoreograferad)
Les Mills (övriga): Valfri låt med egen koreografi
Annat koncept? Maila gruppträningskoordinatorn för instruktioner.
Hos oss får du:
Ett inspirerande jobb där du gör skillnad
Ett starkt och stöttande team
Möjlighet att växa, utbildas och utvecklas
Träna gratis på våra klubbar
Vara en del av något större - där våra värdeord FUN, MOVEMENT, STRONG, TOGETHER genomsyrar allt vi gör
Ansök idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
