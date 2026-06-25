Audionom till länsverksamhet Hörselvård, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Logopedjobb / Härnösand Visa alla logopedjobb i Härnösand
2026-06-25
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eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Hos Region Västernorrland kombinerar du en meningsfull karriär med livskvalitet. Här lever och arbetar du nära storslagen natur och världsarvet Höga Kusten - med hav, skog och fjäll runt knuten och möjligheter till ett aktivt friluftsliv året om.
Länssjukvård Somatik samordnar den specialiserade somatiska vården i regionen. Verksamheten omfattar elva länssjukvårdsverksamheter med cirka 2 400 medarbetare och bedrivs vid tre sjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik samt vid ett antal mottagningar runt om i länet.
Hörselvården ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst och teknisk service för personer i alla åldrar med hörselskada, dövhet, dövblindhet eller andra hörselnedsättningar. Våra hörcentraler finns i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vi är cirka 40 medarbetare med bred och samlad kompetens som erbjuder tidiga, samordnade och allsidiga insatser med patienten i fokus.
Nu söker vi audionomer för tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå eller Örnsköldsvik.
Är du nyfiken på att utvecklas i din profession och samtidigt uppleva allt som Västernorrland och Höga Kusten har att erbjuda? Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få intervjua just dig.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet hos oss är mycket varierat, som audionom tar du emot såväl nya patienter som återbesök. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Diagnostisering av hörsel
Förskrivning och anpassning av hörapparater och andra hjälpmedel
För att du som nyanställd audionom hos oss ska känna dig välkommen och trygg samt få de bästa förutsättningar för ditt nya arbete har vi verksamhetsnära rutiner för introduktion av nyanställda.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad audionom, alternativt dig som studerar sista terminen på audionomprogrammet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar kunskaper i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Självgående
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Helena Vestin helena.vestin@rvn.se Jobbnummer
9978109