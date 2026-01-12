Audionom till hörselvården i Värmland
Vi söker dig som vill jobba med hörselvård.
Med en placering i Hagfors får du möjligheten att utforska det vackra norra Värmland samtidigt som du arbetar med hörselrehabilitering och tekniska hjälpmedel.
Din arbetsplats
Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.
Hörselvården är en länsverksamhet som ligger under öron- näs- och halskliniken (ÖNH). Det innebär att all hörselvård har samma huvudman. Vi har verksamhet i Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Hagfors, Säffle, Sunne och Torsby.
Vi söker nu en audionom på heltid med placering i Hagfors. För närvarande är Hagforsmottagningen helt obemannad men har tidigare bemannats av två tillresande audionomer från Torsby men också från andra orter. Då inflödet till hörselvården ständigt ökar behöver vi bemanna upp mottagningen med fast personal på plats dagligen.
Vår önskan för framtiden är att fler audionomer vill vidga sina vyer och våga flytta till norra Värmland. Ni behövs! Tacksamma patienter väntar och det erbjuds ett lugnare liv! Här kan man njuta av skogar fyllda med svamp och bär, vandringsleder i härligt landskap, trevliga människor och fantastisk fina skolor och fritidsaktiviteter för barn. Tycker man om vinteridrott så finns närhet till bland annat skidtunnel och utförsåkning.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Hörselpedagoger, kuratorer och ingenjörer har länstäckande verksamhet och utgår från Karlstad, medan audionomer finns stationerade på olika orter i länet.
Inom hörselvården arbetar vi i team runt patienten och träffas regelbundet fysiskt eller på distans. Arbete kan vid behov vara på andra orter. Eftersom ni är få audionomer på dessa mottagningar så sköter ni förutom hörselrehabilitering och hörselmätningar också den dagliga driften.
Eftersom hörselvårdsmottagningarna som ska betjänas inte är så stora, blir det variation på arbetet med basrehabilitering, mätningar och tekniska hjälpmedel. Ibland samarbetar man också med andra yrkesgrupper på vårdcentralen, men för det mesta är arbetet helt självständigt och har man erfarenhet inom yrket är det till stor nytta. Det är omväxlande utmaningar både med nya men också mycket gamla hörapparater.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad audionom. Då arbetet innebär resor är körkort ett krav för placering i Hagfors.
Vi arbetar i AuditBase samt Cosmic och erfarenhet från dessa system är därför meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och söker dig som har en god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående och flexibel i ditt arbetssätt. Vill du vara med och skapa en positiv förändring för våra tacksamma patienter? Ansök redan idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Eva Mjörnerud, avdelningschef 010-8317422 Jobbnummer
