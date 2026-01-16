Attunda tingsrätt söker juristpraktikanter hösten 2026
2026-01-16
Studerar du till jurist och är nyfiken på notarietjänstgöring och arbete på domstol? Som juristpraktikant hos oss får du en inblick i tingsrättens olika arbetsuppgifter och en allmän träning i praktisk juridik. Attunda tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under hösten 2026. Flera av platserna är allmänna och en är inriktad på obeståndsrätt. Praktikperioden är 10 veckor.
Praktikens innehåll
Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du deltar framför allt i beredningen av brottmål och är protokollförare vid huvudförhandlingar och häktningsförhandlingar samt skriver förslag till domslut och beslut. Om möjlighet finns kan du också protokollföra eller närvara vid tvistemålsförhandlingar.
Praktiken med obeståndsrättslig inriktning utför uppgifter enligt ovan, men fokuserar särskilt på handläggningen av konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer och skuldsaneringar.
Praktikanterna på tingsrätten är alltid mycket uppskattade bland både domare och notarier. Oavsett framtida yrkesplaner är praktiken en bra erfarenhet för att få en inblick i domstolsprocessen och rättsväsendet i stort.
Praktiken ska ske inom ramen för en universitetskurs på juristprogrammet. Exempelvis "Juridik och praktik 15 hp" eller en annan kurs som är kombinerad med uppsats/examensarbete och ingår i juristexamen. Du ska ha genomfört minst sex terminer på juristprogrammet.
Din ansökan ska bestå av
• CV
• Personligt brev där du berättar varför du vill göra praktik hos oss
• Resultatintyg från juristutbildningen
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Platserna tillsätts löpande och annonsen kan komma att avpubliceras innan sista ansökningsdag
Om Attunda tingsrätt
Attunda tingsrätt är en av landets största tingsrätter, dvs. allmän domstol i första instans. Vi är ungefär 160 medarbetare. Tingsrätten är en utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare. Tingsrätten strävar alltid efter ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vårt mål är att verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetarna visar varandra omtanke och ser domstolen som en helhet. Vi ser också ett särskilt värde i att ha medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund.
Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler vid Sollentuna station, endast 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central. Huvudbyggnaden har byggts ihop med Sollentunas landmärke, Färgskrapan. Förutom tingsrättens egna lokaler finns i Färgskrapan bland annat några av landets största rättssalar och högsäkerhetssalar som är tillgängliga för alla Sveriges domstolar.
Anställningsform: Praktikplats/AnnatOmfattning: HeltidVaraktighet: 11 dagar - 3 månaderTillträde: Praktikperiod 1: 31 augusti 2026 - 30 oktober 2026, Praktikperiod 2: 2 november 2026 - 17 januari 2027Antal platser: 8Referensnummer: TAA 2026/27Ansök senast: 2026-06-07 Ersättning
