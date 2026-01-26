Attunda tingsrätt söker HR-specialist, tidsbegränsad anställning
2026-01-26
Vill du vara med och göra skillnad och bidra i Sveriges domstolars samhällsviktiga verksamhet? Vi söker nu en HR-specialist på en sex månaders tidsbegränsad anställning, med inriktning rekrytering och HR-administration.
Arbetet innebär
Rollen innebär mycket operativt arbete med tyngdpunkt på HR-administration och rekrytering. Arbetet sker i nära samarbete med tingsrättens andra HR-specialist, HR-administratör och tingsrättens chefer.
I rekryteringsdelen ansvarar du för hela rekryteringsprocessen i dialog med dina HR-kollegor och chefer. HR-administrationen innebär exempelvis att skriva anställningsbevis, registrera anställningar i tingsrättens lönesystem samt hantera rekryteringsadministration.
Tingsrättens HR-specialister ingår i ett regionalt nätverk för HR-frågor tillsammans med HR-personal från de fem tingsrätterna i Stockholmsområdet.
Som HR-specialist är du direkt underställd den administrativa direktören och tillhör tingsrättens administrativa avdelning.
Vi erbjuder
En öppen arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare där vi arbetar för ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och har friskvårdsaktiviteter. Du har vidare flextid, arbetstidsminskning i samband med helgdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vi arbetar i tillgängliga lokaler och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om Attunda tingsrätt på https://www.domstol.se/attunda-tingsratt/
Kvalifikationer
Vi söker dig som är i början av din karriär och som trivs i en operativ roll. Du har högskoleexamen med inriktning mot HR/personalvetenskap eller beteendevetenskap. Du har minst ett års aktuell erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering med mycket goda vitsord. Du har erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem, gärna Visma Recruit. Du ska även ha erfarenhet av arbete med HR-administration och arbetat i något HR/lönesystem.
Det är meriterande om du är utbildad i personlighetstester samt har erfarenhet av statligt arbete inom HR eller rekryterat till statlig verksamhet.
Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i svenska både i tal och i skrift. Vidare har du en hög IT-mognad och kan behärska Microsoft Office väl.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket god administrativ förmåga. Du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende på olika nivåer i organisationen genom att vara lyhörd och prestigelös i ditt sätt att vara. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra, är trygg i dig själv samt kommunicerar med andra på ett lyhört och tydligt sätt, både muntligt och skriftligt. Du är bra på att planera och prioritera ditt arbete självständigt, men har samtidigt förmågan att snabbt skifta fokus och ställa om när förutsättningarna förändras.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig göra följande:
Bifoga CV och personligt brev. Ladda upp examensbevis och betyg från högskolan under övriga filer. Ladda upp andra underlag som styrker dina tidigare erfarenheter.
Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
För mer information om tjänsten:
Rekryterande chef Christopher Cameron christopher.cameron@dom.se
HR-specialist Sinan Caglayan, sinan.caglayan@dom.se
), 08-561 697 77Facklig representant Hanna Jönarp, hanna.jonarp@dom.se
Vilka är vi?
Attunda tingsrätt är en av landets största tingsrätter med drygt 160 medarbetare. Tingsrätten är en utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare. Tingsrätten strävar alltid efter ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap.
Vårt mål är att verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetarna visar varandra omtanke och ser domstolen som en helhet. Vi ser också ett särskilt värde i att ha medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund.
Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler vid Sollentuna station, endast 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central. Huvudbyggnaden har byggts ihop med Sollentunas nya landmärke, Färgskrapan. Förutom tingsrättens egna lokaler finns i Färgskrapan bland annat några av landets största rättssalar och högsäkerhetssalar som är tillgängliga för alla Sveriges domstolar.Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, sex månader
Tjänstgöring: Dagtid
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Snarast möjliga, dock senast 1 april 2026.
Antal: 1 Ersättning
