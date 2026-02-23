Attunda tingsrätt söker domstolshandläggare
2026-02-23
Attunda tingsrätt är en av landets största tingsrätter, dvs. allmän domstol i första instans. Vi är ungefär 160 medarbetare. Tingsrätten är en utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare. Tingsrätten strävar alltid efter ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vårt mål är att verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetarna visar varandra omtanke och ser domstolen som en helhet. Vi ser också ett särskilt värde i att ha medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund.
Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler vid Sollentuna station, endast 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central. Huvudbyggnaden har byggts ihop med Sollentunas landmärke, Färgskrapan. Förutom tingsrättens egna lokaler finns i Färgskrapan bland annat några av landets största rättssalar och högsäkerhetssalar som är tillgängliga för alla Sveriges domstolar.
Vill du jobba för allas rättssäkerhet och vara en viktig del av arbetet i domstolarnas centrala samhällsuppdrag? I rollen som domstolshandläggare erbjuds du varierade, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i en av samhällets viktigaste verksamheter.
Tingsrätten söker en eller flera nya medarbetare till sina målavdelningar samt enheten för samordning och arkiv.
Arbetet innebär
Som domstolshandläggare ansvarar du för beredning och handläggning av domstolens brottmål, tvistemål och ärenden. Du bistår både kollegor och allmänheten med professionell och högkvalitativ service. Du arbetar tätt tillsammans med alla yrkeskategorier på tingsrätten som exempelvis domare och notarier. Arbetet är omväxlande och dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Sköta planering och kallelser till olika domstolsförhandlingar
• ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post
• ta emot och registrera handlingar
• sköta skriftväxling mellan parter i tingsrättens mål och ärenden
• bevaka frister
• skriva förslag på olika typer av beslut och domar
• protokollföra vid olika typer av domstolsförhandlingar
• expediera domar och beslut
Som domstolshandläggare hanterar du ofta flera olika mål och ärenden parallellt. Ofta görs detta i ett högt tempo på grund av de tidsfrister som finns i vår verksamhet. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling och utbildning som bland annat leder till befogenhet att självständigt få utföra mer kvalificerade uppgifter under eget ansvar. Det kan handla om att besluta i vissa frågor och vara protokollförare vid domstolsförhandlingar.
Dina personliga egenskaper
Domstolshandläggarna har en mycket betydelsefull roll för att domstolen ska kunna genomföra sin uppgift.
Som domstolshandläggare har du många kontakter med parter, ombud, allmänhet och andra myndigheter. Det krävs att du genom ett gott och professionellt bemötande kan bidra till att upprätthålla och stärka medborgarnas förtroende för domstolen. Därför förväntas du vara serviceinriktad och ha en mycket god samarbetsförmåga. Du bör också vara en lagspelare och kunna bidra till gruppens gemensamma arbete. För att lyckas i rollen krävs det att du kan ta initiativ, sätta i gång aktiviteter och uppnå resultat. Vidare kräver rollen att du har en välutvecklad planeringsförmåga. Samtidigt behöver du vara mycket flexibel för att kunna omprioritera dina arbetsuppgifter vid behov. Arbetet innebär att du behöver kunna anpassa dig i föränderliga situationer och hantera dessa på ett entusiastiskt och positivt sätt. Din digitala kompetens behöver vara mycket god eftersom vi arbetar med digitala verktyg och vår verksamhet ständigt blir alltmer digitaliserad. Slutligen kräver rollen även en god problemlösningsförmåga. Utifrån ett helhetsperspektiv och de regler som styr verksamheten ska du kunna analysera situationen och hitta egna lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i de avseenden som nämnts. Det innebär även att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar.
Kvalifikationer
• slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• minst två års erfarenhet av administration under de senaste tre åren, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• erfarenhet av serviceinriktat arbete
• hög IT-mognad
• mycket goda kunskaper i Microsoft Office
• mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
• tala och förstå engelska
Meriterande
• erfarenhet av administrativt arbete från domstol, statlig myndighet eller annan juridisk verksamhet
• eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter. Vi erbjuder en öppen arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare. Du har vidare flextid, arbetstidsminskning i samband med helgdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och har friskvårdsaktiviteter. Vi arbetar i tillgängliga lokaler och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Du erbjuds ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med möjligheter till kompetensutveckling inom olika områden genom utbildningar både internt och från Domstolsverket.
Läs mer om Attunda tingsrätt på https://www.domstol.se/attunda-tingsratt/
(https://www.domstol.se/attunda-tingsratt/)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars! För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig göra följande:
• Bifoga CV där du tydligt specificerar din arbetslivserfarenhet, vilka arbetsuppgifter du haft och anställningstider (ange år, månad och dag, t.ex. från 2020-01-15 till 2020-05-31) samt omfattning i procent.
• Bifoga personligt brev där du motiverar varför du söker anställningen och beskriv på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet.
• Ladda upp underlag som styrker att du har slutförd gymnasieutbildning under övriga filer.
• Ladda upp andra underlag som styrker dina tidigare erfarenheter.
Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i urvalsarbetet.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
ÖvrigtAnställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med sex månaders provanställningSysselsättningsgrad: HeltidTillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAA 2026/24 D24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Attunda tingsrätt Kontakt
HR-specialist
Sinan Caglayan sinan.caglayan@dom.se 08-561 697 77 Jobbnummer
9756530