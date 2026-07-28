Attraktiva kommunuppdrag för sjuksköterskor - flexibel start
Ideal BM AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-28
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Sjuksköterskor sökes till uppdrag inom avancerad hemsjukvård – Umeå
Vi på Ideal Bemanning söker nu erfarna och engagerade sjuksköterskor till ett attraktivt uppdrag inom avancerad hemsjukvård i Umeå.
Vi vet att många sjuksköterskor idag söker mer än bara ett arbete. Därför fokuserar vi på det som faktiskt gör skillnad:
Goda arbetsvillkor
Konkurrenskraftig ersättning
Flexibilitet och balans
Trygghet och personlig kontakt
En professionell konsultchef som finns med genom hela processen
Hos oss får du en konsultchef som är tillgänglig, lyhörd och arbetar långsiktigt för att skapa rätt förutsättningar för varje uppdrag.
Om uppdraget
Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på primärvårdsnivå och avancerad hemsjukvård, där arbetet utförs i patienternas hemmiljö.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Läkemedelshantering
Dosettdelning
Såromläggning
Provtagning
Hantering av PICC-line
Skötsel av centrala infarter
Administrering av näringsdropp
Övriga sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hemsjukvård
Arbetet utgår från ett teamkontor, med dagliga besök hos patienter i deras hem.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av primärvård, hemsjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård
Trivs med självständigt arbete och att ta eget ansvar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Innehar B-körkort (krav)
Arbetstider
Dag
Kväll
Helg
Ingen nattjänstgöring
Vi erbjuder
Hög och konkurrenskraftig ersättning
Attraktiva och flexibla upplägg
Möjlighet att påverka schema och arbetstid
Personlig och nära kontakt
Professionellt stöd genom hela uppdraget
Boende och resor vid behov
Snabb uppstart eller enligt överenskommelse
Vi värdesätter kvalitet, professionalism och långsiktiga relationer – både med våra konsulter och våra uppdragsgivare.
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV och en kort intresseanmälan till:info@idealbemanning.se
Märk mejlet med:
"Sjuksköterska – Hemsjukvård Umeå" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
mejl
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideal BM AB
(org.nr 559390-2553), http://www.idealbemanning.se
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014075