Attraktiv arbetsplats söker trädgårdsmästare/grönyteskötsel
Trädgårdsodlarjobb / Karlskrona
2026-02-09
Vi söker nu en ansvarsfull och självgående anställd för ett heltidsuppdrag inom grönytor hos vår uppdragsgivare i Karlskrona. Vet du med dig att du är positiv, prestigelös och gillar ett aktivt jobb utomhus? Då kan du vara precis den vi söker!
Den här är en återkommande konsulttjänst under 3 månader med start i juni-aug via ManpowerGroup.
Vad går jobbet ut på?
Du kommer framför allt att utföra drift-och underhållsuppdrag av mark-och parkanläggningar.
Det kan vara allt från gräsklippning, beskäring, bevattning, omplantering, rensa ogräs till att köra maskin. Tjänsten är på heltid och du arbetar vanligtvis vardagar mellan 07.00 och 15.30.
Vem är det vi söker?
Du har förmodligen en utbildning eller erfarenhet från liknande roller - men viktigast är att du är positiv, prestigelös och att du drivs av tanken på att få göra ett riktigt bra jobb och att få jobba med omväxlande arbetsuppgifter inom det gröna. Du behöver dessutom vara ansvarsfull, flexibel och ha god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som:
Har B-körkort, gärna BE och vana av att köra med släp
Har erfarenhet/utbildning inom grönyteskötsel/trädgårdsmästarutbildning
Erfarenhet av att köra maskiner
För att vara behörig behöver du genomgå en säkerhetsprövning.
Erbjudande
Detta är ett återkommande jobb under sommarhalvåret. Vi på Manpower kommer försöka hjälpa dig till andra möjligheter under vinterhalvåret. Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Vid frågor kontakt Charlotte Johansson, Konsultchef på Manpower i Karlskrona. Mailadress: charlotte.johansson1@manpower.se
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
