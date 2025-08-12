Ätstörningscentrum barn och unga vuxna söker sjuksköterska
2025-08-12
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi är en specialiserad ätstörningsavdelning med åtta platser för barn och ungdomar upp till 25 år.
En del av avdelningen vårdar barn och familj och samlokaliseras nu i nya lokaler med ungdomsavdelningen.
Under behandlingstiden som är ca 12 respektive 8 veckor, erbjuds patienter med allvarlig ätstörning behandling enligt ett strukturerat vårdprogram. Avdelningen är del av en vårdkedja där specialiserad öppenvård och dagvård ingår. Vårdarbetet på avdelningen bedrivs i team. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator, familjebehandlare samt psykolog. Vi samarbetar även med dietist, kock, fysioterapeut, arbetsterapeut och musikterapeut.
Avdelningen har uppdraget Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) för svårbehandlade ätstörningar. Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått och nu öppnar vi även för barn och familj och utvecklingsarbetet fortsätter. Som del av detta ingår en förstärkning av kompetensnivån med bland annat gemensamma utbildningsinsatser.
Vi har en mycket spännande tid framför oss och vi välkomnar nu en sjuksköterska till vår expanderande arbetsgrupp.
Vad erbjuder vi?
Vi ser fortbildning som en viktig hörnsten för utveckling och evidensbaserad vård. Vi erbjuder utbildning inom ätstörningsområdet, barn och ungdomspsykiatri och satsar även på utveckling av mentaliseringsbaserad miljöterapi. Avdelningen har regelbunden handledning i grupp.
Vi är inne i en nyskapande period med fokus på utveckling av metoder och arbetssätt. Vår målsättning är att skapa välfungerande vård som på bästa sätt möter patientens behov och förutsättningar. I detta arbetet spelar vårdpersonal och övriga teamet en aktiv roll. Inom verksamheten bedrivs även forskning och metodutveckling.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Patientgruppen har ofta en somatisk och psykiatrisk samsjuklighet, både av mer akut men också långvarigt tillstånd. Du får använda och utveckla din kompetens både i bemötande och omvårdnad.
I arbetet ingår behandling enligt avdelningens vårdprogram med motiverande och stöttande samtal, stöd för ångesthantering, pedagogiskt måltidsstöd samt övriga medicinska och psykiatriska arbetsuppgifter. Fokus är att tillsammans med patient och närstående jobba med uppsatta mål utifrån en individuell vårdplan.
Som sjuksköterska är du tillsammans med dina kollegor omvårdnadsansvarig för teamets patienter och har patienten i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. I din roll ingår arbetsledande uppgifter.
Om dig
Vi söker dig som vill jobba med barn och unga vuxna och gillar att jobba med stödjande samtal samt har ett intresse för både psykiatri och somatik. Är du specialistutbildad inom psykiatri är det meriterande samt tidigare erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatri eller arbete med ätstörningar. Du kommer att till viss del arbeta med barn och familj under 16 år och veta att patient och anhöriga alltid står i fokus. Har du erfarenhet i strukturerade samtal är det ett plus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
