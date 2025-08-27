Atlassian Specialist, flera tjänster (Sundsvall, Gävle, Stockholm, Luleå)
2025-08-27
Söker du en unik möjlighet att utvecklas som specialist och vara en central del av en spännande förändringsresa? Är du redo för en omväxlande roll som Atlassian-specialist med utrymme att såväl bredda som fördjupa din kompetens? Då kan du vara den vi på Arctic Group letar efter.
Arctic Group
Arctic Group är ett svenskt IT-konsultbolag i framkant med lång erfarenhet av cybersäkerhet, integrationstjänster och driftsättning av mjukvaruutvecklingsverktyg. Vi befinner oss i en spännande expansionsfas med mål att utöka teamet för att tillsammans utvecklas och göra världen digitalt säkrare. Med hjälp av Identity & Access Management (IAM) och säker AI bygger vi en hållbar och trygg digitalisering för att uppnå en robust säkerhetsnivå hos våra kunder. Atlassian är ett av våra specialistområden där vi hjälper våra kunder få ut så mycket värde som möjligt av sina resurser och team. Vi är idag drygt 70 fantastiska experter och våra kontor är placerade i Luleå, Sundsvall, Gävle och Stockholm. Kunderna finns både nationellt och internationellt.
Rollen
I rollen som specialist inom Atlassian hos Arctic Group är ditt tekniska kunnande och förmåga avgörande för att effektivt utföra dina arbetsuppgifter, som inkluderar konfiguration av och utveckling inom Atlassians verktyg med fokus på hela livscykelhanteringen.
Dina arbetsuppgifter kan inbegripa (men inte avgränsas till):
Konfigurera och anpassa Atlassian-verktygen enligt kund/organisationens specifika behov och arbetsflöden. Det kan innebära att skapa anpassade arbetsflöden, ärendetyper, fält och användarbehörigheter i verktyget.
Hantera hela livscykeln för projekt, ärenden och dokumentation. Detta innebär att du kommer att vara involverad från start till slut; från kravhantering och planering till utveckling och implementering.
Du kan också vara involverad i att utbilda andra, såväl internt på Arctic Group som externt hos kund i användningen av Atlassian-verktygen.
Sist men inte minst så behöver kunder hjälp med anpassningar som deras organisation kräver men inte ingår i verktygen från början, detta kan tillgodoses genom utvärdering av tredjeparts-plugins såväl som nyutveckling genom utveckling eller integration.
Teamet
Du kommer vara del av ett glatt och samarbetsvilligt team som uppskattar att lära av varandra och ha kul på jobbet. Teamet består av drygt 10 specialister och är en mix av erfarna samt nyexaminerade medarbetare som är uppdelade i olika projekt. Alla våra team har en dedikerad teamledare. Vi jobbar vanligtvis i gruppleveranser ute hos kund utifrån ett agilt arbetssätt, antingen på plats, digitalt, eller "hybrid".
Om dig
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och en passion för teknik och problemlösning. Om du dessutom har en bakgrund inom konfiguration av Atlassians olika verktyg med minst 4-5 års erfarenhet av att hantera hela livscykelhanteringen, och/eller har utvecklat plugins eller integrationer - då är du precis den vi letar efter. Att vara prestigelös är en egenskap som vi uppskattar mycket, särskilt när det kommer till att tackla komplexa uppgifter och vårda våra kundrelationer.
Är detta något som lockar dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Ta chansen att bli en värdefull del av Arctic Group och vara med och skapa framtidens lösningar.
Vi erbjuder
Hos oss ska alla kunna utvecklas och utmanas i sin yrkesroll och samtidigt hitta en bra balans mellan privatliv och karriär. På Arctic Group råder ett modernt ledarskap och en varm kultur med en tydlig vision, vi tror att samarbete och ansvarskännande team alltid ger det bästa resultatet. Viktiga drivkrafter är också inkluderings- och mångfaldsarbetet där vi är stolta över våra resultat inom både eNPS (Employee Net Promoter Score) = 68 och SHE-index = 74. Utöver det har vi ett generöst medarbetarerbjudande med bland annat anpassade utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag, rekryteringsbonus, härliga resor utomlands tillsammans och inte minst extra ersättning vid föräldraledighet samt attraktiv och trygg tjänstepension. Sedan 2021 ingår vi i cybersecurity-familjen Allurity, vars vision är att bli den ledande europeiska partnern inom cybersäkerhet.
Ansök redan idag!
Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa i ett framgångsrikt företag? Ansök redan idag! Vi går löpande igenom alla ansökningar och kallar till intervju. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
