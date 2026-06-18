Åtgärdssamordnare till Mälarens vattenvårdsförbund
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Som åtgärdssamordnare på Mälarens Vattenvårdsförbund får du en central roll i arbetet för en bättre vattenmiljö. Här leder du och samordnar insatser, driver projekt framåt och samverkar med engagerade aktörer för att skydda och förbättra Mälarens ekosystem. Vill du vara med och påverka framtiden för en av Sveriges viktigaste vattenresurser?Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker en åtgärdssamordnare till Mälarens vattenvårdsförbund som ska samordna, utveckla och driva på arbetet med åtgärder mot övergödning men även andra miljöproblem inom Mälarens avrinningsområde. En del av tjänsten innebär att arbetamed konkreta åtgärder på olika platser inom Mälarens avrinningsområde, inom främst jordbruks- och skogsbruksmark. Det innebär kontakter med markägare, stöd och hjälp i samband med praktiskt genomförande av åtgärderna. Tex hjälp med bedömning av lämpliga åtgärder, projektering, anlita entreprenörer, hjälp med utformning i genomförandet och projektrapportering. En annan del av tjänsten är att samordna övriga åtgärdssamordnare runt Mälaren. På flera håll runt Mälaren finns nu åtgärdssamordnare, kopplade till vattenråd eller kommuner. Din roll blir att driva detta nätverk för samordning tillsammans med vår andra åtgärdssamordnare och hålla kontakter med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och andra myndigheter och organisationer för nätverkets räkning.
Arbetet omfattar att:
• kartlägga behov och förslag kring åtgärder mot övergödning inom Mälarens avrinningsområde i stora drag.
• tillsammans med åtgärdssamordnare och vattenråd prioritera åtgärderna
• påbörja genomförandet. I detta kan ingå att vid behov göra kostnadsuppskattningar, söka finansiering, upphandla entreprenader och hålla ihop arbetet.
Det finns även stora problem med miljögifter och vandringshinder i många vattendrag. Där det är möjligt, bör åtgärderna mot övergödning planeras och genomföras så att det förbättrar även för dessa miljöaspekter. Möjligheten att utforma åtgärder så de bidrar till klimatanpassning är också en pusselbit. Ytterligare en uppgift är att arbeta med kunskapsuppbyggnad om hur åtgärderna bäst genomförs och finansieras. Kunskaperna och erfarenheterna från vårt arbete är tänkta att användas för att driva processen framåt med åtgärdsförslag och genomförande i andra vattendrag i Mälarens avrinningsområde. Du kommer att ha stora möjligheter att utforma ditt arbete inom de ramar som är satta. Arbetet är självständigt och avser både kontorsarbete och arbete i fält, samt samverkan och dialog med markägare, lantbrukare och övriga intressenter till stor del i Sagåns avrinningsområde, men även runt om hela Mälaren.
Om arbetsplatsen
På Mälarens Vattenvårdsförbund arbetar vi för att skydda och förbättra vattenmiljön i en av Sveriges mest värdefulla sjöar. Här möts engagemang, expertis och samverkan för att driva konkreta åtgärder mot övergödning, miljögifter och andra miljöutmaningar. Som åtgärdssamordnare hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt genom att leda projekt, samordna nätverk och arbeta nära markägare, lantbrukare och myndigheter för en hållbar framtid för Mälaren.
Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom miljö/biologi/natur eller liknande, gärna med inriktning mot restaurering och vatten eller hydrologi
B-körkort
Det är meriterande med kunskaper inom GIS samt erfarenhet av:
arbete med vattenvårdsåtgärder, restaurering, klimatanpassning eller rådgivning till jordbruk kopplat till övergödning, tex inom Greppa näringen
projektledning och samordning
upphandling av entreprenader för vattenrelaterade åtgärder
att söka projektfinansiering
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och självständig, med förmåga att både se helheten och skapa förutsättningar för engagemang, dialog och samarbete mellan olika aktörer. Du är intresserad av att förena ett produktivt jordbruk och skogsbruk med miljöhänsyn och har en stark vilja att göra skillnad. Med goda kommunikativa färdigheter, både i tal och skrift, är du pedagogisk och lyhörd, du tar lätt till dig andras perspektiv och förmedlar ditt budskap på ett tydligt sätt. Dessutom är du strukturerad, målinriktad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
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Övrigt
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västmanlands Län
(org.nr 202100-2411), https://www.lansstyrelsen.se/
Västra Ringvägen 1 (visa karta
)
721 86 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Natur och Miljö Kontakt
Torbjörn Messing ST 010-2249371 Jobbnummer
9969741