Återvinningsstationtekniker till uppdrag i Norrtälje
2025-12-31
Vill du jobba självständigt ute i friska luften och göra verklig skillnad för både miljö och samhälle? Då kan det här vara något för dig.
Avfallskonsulten i Huvudstaden AB söker nu en ansvarsfull och självgående återvinningsstationtekniker till vårt uppdrag i Norrtälje kommun. Tjänsten är heltid och startar omgående.
Start: Omgående
Arbetsområde: Återvinningsstationer runt om i Norrtälje kommun
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning eller timanställning enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Daglig tillsyn och städning av återvinningsstationer
Insamling och borttransport av felsorterat material eller dumpat avfall
Inlämning av material på kommunens återvinningscentraler
Rapportering av stationernas skick
Mindre underhållsinsatser vid behov
Arbetet sker med bil och är självständigt - du planerar och genomför arbetsdagen på egen hand, med stöd från vårt team vid behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har B-körkort och god körvana
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete utomhus
Behärskar svenska i tal och skrift'
Tidigare erfarenhet från avfallsbranschen eller liknande arbete är meriterande, men inget krav - vi ger dig en ordentlig introduktion.Om företaget
Avfallskonsulten i Huvudstaden AB är ett ungt och växande företag inom avfallsbranschen. Vi utgår från Skrubba i södra Stockholm men har verksamhet i hela regionen. Med personlig service, hög kvalitet och smart logistik gör vi skillnad för våra kunder - och för miljön.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: info@avfallskonsulten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avfallskonsulten i huvudstaden AB
(org.nr 559128-0374)
Sikvägen 6 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun Jobbnummer
9666646