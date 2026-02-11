Återvinningsarbetare till metall & elektronik återvinning
2026-02-11
Vi på Next Level Employment söker nu medarbetare för arbete inom metall- och elektronikåtervinning. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder trygga och flexibla anställningar där personlighet, ansvarstagande och en positiv inställning värdesätts. Du kommer ingå i ett team där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.
Arbetsbeskrivning - Metall & elektronikåtervinning
Som återvinningsarbetare hos oss kommer du arbeta med mottagning, sortering och bearbetning av metall- och elektronikavfall. Arbetsuppgifterna kan inkludera demontering av elektronik, sortering av materialfraktioner, avlägsnande av farliga komponenter, förberedelse för vidare återvinning samt enklare maskin- och handarbete. Arbetet kräver noggrannhet, följsamhet till säkerhetsrutiner och förmåga att arbeta effektivt i ett team.
Krav och villkor
Omgående tillgänglighet eller enligt överenskommelse
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Flexibilitet gällande arbetstider, ibland med kort varsel
God fysik och förmåga att utföra manuellt arbete
Noggrannhet och ansvarstagande i hantering av material
Meriterande: erfarenhet av återvinning, elektronikdemontering eller relevant utbildning
utdrag från belastningsregistret
Kompetenser och egenskaper vi söker
Säkerhetsmedveten och följer rutiner samt skyddsanvisningar
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Praktisk och problemlösande inställning
Stresstålighet och förmåga att hålla hög noggrannhet i ett tempo
Intresse för hållbarhet och miljöfrågor
Arbetsmiljö och förmåner
Omgående startmöjligheter och möjlighet till längre uppdrag
Introduktion och relevant utbildning i arbetsuppgifter och säkerhet
Stöttande kollegor och en arbetsmiljö där trivsel prioriteras
Möjlighet att utveckla tekniska färdigheter och öka erfarenhet inom återvinning
Schemaläggning som tar hänsyn till din tillgänglighet
Arbetsuppgifter - exempel
Mottagning och sortering av inkommande metall- och elektronikavfall
Demontering av elektroniska produkter och separation av komponenter
Avlägsnande och hantering av riskfyllda komponenter enligt rutin
Packning och märkning av material för vidare hantering
Enklare drift- och underhållsuppgifter samt arbetsplatsstädning
Är du redo att bidra till en mer hållbar framtid och vill arbeta med återvinning av metall och elektronik? Skicka in din ansökan redan idag. Ange gärna information om din tillgänglighet, tidigare erfarenhet inom återvinning eller hantverk samt eventuella certifikat eller utbildningar. Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar dig så snart som möjligt.
Next Level Employment är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi välkomnar alla sökande och arbetar för en inkluderande, säker och trivsam arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
https://www.nlegroup.se/
641 51 KATRINEHOLM
Next level employment AB Jobbnummer
