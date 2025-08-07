Återvinningsarbetare Med Hjullastarbehörighet Sökes Till Ssam!
Vi söker nu engagerade återvinningsarbetare med omgående start. Är du serviceinriktad, brinner för hållbarhet och vill bidra
till ett grönare Småland? Har du även en annan huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra? Då har vi tjänsten för dig!
Som återvinningsarbetare hos SSAM har du en nyckelroll i att främja hållbara metoder och cirkulär ekonomi. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Kundkontakt: Hjälpa kunder på återvinningscentralen med att sortera avfall korrekt och ge tydlig information med ett serviceinriktat bemötande.
• Anläggningsansvar: Säkerställa ordning och reda på anläggningen samt hantera beställningar av hämtning av olika material. Arbete utomhus förekommer dagligen och man behöver därför kunna vara bekväm med att arbeta utomhus oavsett väder.
• Utveckling av rutiner: Bidra aktivt till att förbättra rutiner och arbetssätt för att öka återbruk och återvinning.
Stationering: Du kommer att vara ambulerande och arbeta på flera av anläggningarna.
Anläggningarna är placerade i Älmhult och Markaryd.
Tjänsten är vid behov. Arbetstid kan vara förlagd dag, kväll och helg.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som har stort kundfokus, är initiativrik, ansvarstagande och flexibel. Samt har följande kvalifikationer:
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Innehar B-körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i datoranvändning
• Har hjullastarkort och ADR-utbildning (minst 1.3).
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, antingen studier, annat arbete eller egen verksamhet.
Varför välja SSAM?
Hos SSAM blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att göra skillnad i samhället. Med ett stort fokus på kundnöjdhet får du möjligheten att utveckla både verksamheten och dig själv i en framtidsinriktad roll.
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet som konsult hos vår kund. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag för chansen att bli en del av deras team och bidra till en grönare framtid!
OM FÖRETAGET
Hos SSAM blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att göra skillnad i samhället. Med ett stort fokus på kundnöjdhet får du möjligheten att utveckla både verksamheten och dig själv i en framtidsinriktad roll.
