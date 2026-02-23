Återanställning yrkesofficer till Ledningsregementet
2026-02-23
Försvarsmakten och Ledningsregementet står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa - med anledning av omvärldsläget och Försvarsmaktens tillväxt behöver vi dig mer än någonsin!
• Vi söker nu dig som är yrkesofficer men av olika anledningar valt att lämna Försvarsmakten-här finns en möjlighet att komma tillbaka och bli återanställd!
• Vi söker även dig som redan gått i pension- men som känner att du har mer att ge i arbetslivet och kan tänka dig en återanställning. Nytt regelverk möjliggör att du kan behålla din pension och samtidigt vara tillsvidare- eller deltidsanställd inom Försvarsmakten.
• Är du idag reservofficer och skulle vara intresserad av en tillsvidareanställning? Vi söker även dig!
Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, fysisk träning på arbetstid och goda möjligheter till personlig utveckling. Som anställd officer vid Ledningsregementet kommer du, att tillsammans med engagerade kollegor, arbeta mot förbandets uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda arbete inom följande befattningar:
• Logistik officer
• Handläggare Logistik
• Chef inom telekrig flygsystem/luft
• Mobiliseringshandläggare
• Marksäkerhetsofficer
• Enhetskvartermästare
• Stf C Garnisonsavdelningen
Vi söker även yrkesofficerare inom följande områden:
• Yrkesofficerare inom ledningssystem, telekrig- och operativ kommunikation
• Stabsofficerare inom planering, underrättelse, logistik, säkerhet, genomförande och signalskydd.
• Chefer på avdelningsnivå
• Chef inom telekrig flygsystem/luft
• Motorinstruktörer
• Tekniska officerare
• Logistik officer
• Kvartermästare
• Kommendanter
Oavsett vilken befattning du innehar kommer du på något sätt arbeta med att stödja och skapa förutsättningar för Försvarsmaktens tillväxt och Ledningsregementets utveckling.
Krav
Som officer eller specialistofficer förväntas du inneha:
• Godkänd officers-/specialistofficersutbildning
• Tidigare tjänstgöring vid Försvarsmakten eller annan försvarsrelaterad verksamhet
• Uppfyller de krav som befattningen ställer på fysisk förmåga
• Inneha lägst B körkortDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna som officer/specialistofficer är varierande och kräver att du arbetare strukturerat och prestigelöst. Som person ser vi att du har god kommunikationsförmåga, är ansvarstagande och prestigelös. Du är en lagspelare med hög samarbetsförmåga samtidigt som du är initiativrik och kan arbeta självständigt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Har du redan gått i pension och kan tänka dig deltidstjänstgöring finns möjligheter till detta.
Arbetsort: Enköping, arbetsort Stockholm kan förekomma vid specifika befattningar.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysning om befattningarna:
Mikael Everbrand, växel 010-825 70 00
Upplysning om rekryteringsprocessen:
Helena Rynefelt, växel 010-825 70 00
Fackliga företrädare
OFR/O, OF- Enköping - Mikael Eriksson
SACO - Carl-Johan Pettersson
SEKO - Ulrika Lundh
OFR/S - Josefine Andersen
Samtliga fackliga företrädare kontaktas via växeln 010-825 70 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23 Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
