Ateljerista/Förskollärare sökes till Tredje Rummet
2025-09-29
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vill du vara med och forma en plats för både barn och pedagoger där man möts i kreativiteten för en hållbar värld? Nu söker vi en engagerad, kreativ och självständig ateljerista till Tredje Rummet i Lerum. Tredje Rummet har Agenda 2030 som grundsten och ska verka för barns rätt till en utbildning som främjar en hållbar framtid.
Vårt arbete grundar sig i STREAM-pedagogik - en metod där Science, Technology, Reading, Engineering, Arts och Mathematics integreras i lekfull och undersökande undervisning där naturvetenskap, teknik och konst möts. Barnen ska ges möjlighet att utforska världen med både vetenskaplig nyfikenhet och kreativt mod.
Tredje Rummet har Rotegården i Lerum som bas, men verksamheten riktar sig mot förskolor över hela Lerum. Verksamheten kommer både bedrivas på plats och ute på förskolor. Här bygger vi en arena för en hållbar omställning - där hållbarhet inte bara är ett mål, utan ett förhållningssätt som genomsyrar allt från undervisning till mötet med varandra.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
I uppdraget som ateljérista hos oss kommer du att:
* Vara en sammanhållande kraft mellan kommunens förskolor och Tredje Rummet
* Utveckla och leda processer som stärker barn och pedagogers förståelse för hållbar utveckling
* Skapa möten i utbildningssyfte för pedagoger genom nätverksträffar och workshops med fokus på hållbarhet, STREAM och barns delaktighet
* Stötta pedagogers kompetensutveckling, till exempel inom pedagogisk dokumentation, återbruk, estetik och reflektion
* Utveckla och ansvara för uppbyggnaden av tredje rummet som ett kreativt återbrukscentrum
* Kommunicera och tydliggöra visionen för Tredje Rummet i Lerum i praktik, material och dialogKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad/legitimerad förskollärare och har arbetat inom förskolan
* Är utbildad ateljérista
* Ett krav är att du har erfarenhet av att handleda eller leda andra pedagoger
* Är självständig, initiativtagande och lösningsorienterad, men också lyhörd och samarbetsvillig
* Har starkt intresse för hållbarhetsfrågor, barnets perspektiv, estetik och samhällsengagemang
* Har förmåga att både driva och förankra processer i praktiken
* Meriterande är om du är utbildad pedagogista
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
