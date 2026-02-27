ATD-tekniker (Krockdockstekniker) | Volvo Cars | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Utveckla din karriär som ATD-tekniker (Krockdockstekniker) hos Volvo Cars och bli en viktig del i ett högteknologiskt team. Här får du arbeta med avancerade test- och mätmetoder för krockdockor, bidra till säkerhetsutveckling och utveckla dina tekniska färdigheter i en internationell produktionsmiljö.
Om uppdraget
Start: Omgående
Anställningsform Visstidsanställning - heltid
Plats: Göteborg, Torslanda
Tillgängliga skift: dagPubliceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I den här rollen arbetar du i en högteknologisk testmiljö där precision, säkerhet och kvalitet står i fokus. Du kommer att arbeta med förberedelse av testobjekt, montering och demontering av krockdockor, installation av mätutrustning och sensorer, kalibrering av instrument samt genomförande av funktionskontroller.
Arbetet innebär även att utföra finmekaniska arbetsmoment, felsöka och analysera mätsignaler, samt bidra till förbättringsarbete och vidareutveckling av provmetoder. Allt arbete bedrivs på dagtid.Dina arbetsuppgifter
Certifiera krockdockor i certifieringsriggar
Montera och demontera kompletta krockdockor
Preparera krockdockor inför prov
Utföra finmekaniskt arbete
Felsöka och analysera mätsignaler på dockor och utrustning
Bidra aktivt i utveckling och förbättring av provmetoder och arbetssätt
Arbeta dagtid tillsammans med teamet
Om dig
Du är en lagspelare som gärna samarbetar och ser värdet i att dela idéer och hitta lösningar tillsammans. Din prestigelöshet och helhetssyn gör att du bidrar starkt till teamets resultat. Du gillar struktur och arbetar planerat och noggrant, med fokus på att leverera kvalitet i rätt tid.
Du har lätt för att möta människor och kommunicera tydligt, och du bygger snabbt goda relationer. Du trivs i en varierande arbetsmiljö där planering och prioriteringar kan ändras snabbt - det ger dig energi.
Formell kompetens
Gymnasieutbildning inom elektronik, fordonsteknik, mekanik, mätteknik eller annan relevant teknisk inriktning,
Alternativt motsvarande praktisk erfarenhet från verkstad, provning eller tekniskt arbete
Lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1. Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5.
God förståelse för mät- och sensorsystem
Vana att arbeta efter tekniska instruktioner, ritningar och rutiner
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med krockdockor, sensorer, DAQ-system, LabVIEW eller liknande verktyg är meriterande. Tidigare erfarenhet från fordonsindustrin eller testlaboratorium ses som en fördel. B-körkort är meriterande då transporter inom anläggningen kan förekomma
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som följer upp ditt uppdrag, stöttar din trivsel och din yrkesmässiga utveckling.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet över hela landet. Vi matchar kvalificerade medarbetare med attraktiva arbetsgivare och erbjuder möjligheter att utveckla din kompetens och karriär på både kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor är du välkommen att rekryteringsgruppen@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7305046-1865719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9768078