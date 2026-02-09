AT-läkare, Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-02-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
För oss är det viktigt att kunna erbjuda dig en personlig och professionell AT-tjänstgöring.
Därför erbjuder vi en AT som kombinerar det mindre sjukhusets alla fördelar med det högspecialiserade universitetssjukhuset. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss, därför står din kompetensutveckling i centrum. Vi har dessutom akutsjukvårdsblock inom landets största och mest välutvecklade akutläkarorganisation. Vi bygger en sjukvård för framtiden - vill du vara med?Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Din AT börjar med en gemensam introduktionsvecka, därefter slutenvårdsplaceringar som inleds med kliniknära introduktion till varje placering. Din tjänstgöring är fördelad mellan centrala och västra länsdelarna. Kompetensutveckling ges i form av ett utbildningsprogram för AT, regelbunden kliniknära utbildning, gemensamma seminariedagar för länets alla AT-läkare samt en utbildnings-pott på 20 000 kronor. Du kan även få möjlighet till "prova på"-forskning samt att vara basgruppshandledare för läkarstudenter. Läs gärna mer om vår AT-tjänstgöring (HÄR).
Vi har även tre uppskattade AT-inriktningar: forskar-AT, pedagogisk AT och psykiatri-AT på båda sjukhusen.
Forskar-AT
Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 6 månaders forskning på Linköpings universitet (LiU). Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring är en aktiv forskningsverksamhet vid LiU en förutsättning för att erhålla forskar-AT. Gällande vad som meriterar för våra forskar-AT block, se vår hemsida (HÄR), där kan du även läsa om vilka dokument som ska bifogas ansökan.
Pedagogisk AT
Inom ramen för pedagogisk AT genomför AT-läkaren ett eget förbättringsarbete samt fördjupar sig i patientpedagogik, studentpedagogik och pedagogiskt ledarskap. När du söker pedagogisk AT ska du bifoga ett dokument, med tydlig motivering och målsättning för din ansökan. För mer information (HÄR).
Psykiatri-AT
Psykiatri-AT ger möjlighet till fördjupning inom psykiatri genom bland annat valfria placeringar inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Ansökan om detta sker efter påbörjad AT. För mer information (HÄR).
Om dig
Du har svensk läkarexamen eller Socialstyrelsens godkännande att genomföra AT. Språkkunskaper motsvarande Svenska C1. Vid utländsk examen genomgången Svensk samhälls- och författningskunskap. Erfarenhet från läkarvikariat, andra relevanta utbildningar, forskning, lokal förankring och/eller annan yrkeserfarenhet är meriterande.
Vi söker dig som har god självinsikt. Du behöver ett gott omdöme och förmåga att fatta beslut. Du är lätt att samarbeta med, har en god förmåga till ledarskap och en vilja att bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Information om rekryteringsprocessen
Vi tar del av inkomna ansökningar löpande och ser gärna din ansökan så snart som möjligt.
Komplett ansökan innehåller bifogat CV samt kopia på läkarexamen eller SoS godkännande (vid examen i juni 2026 kompletteras ansökan vid eventuellt erbjudande). Notera att särskilda dokument ska bifogas vid pedagogisk- och forskar-AT, se respektive område ovan. Intyg på godkänd språknivå Svenska C1 ska bifogas, om aktuellt. Region Östergötland arbetar ej med personligt brev i ansökan, utan ber dig att i stället att besvara urvalsfrågorna.
Rekryteringsprocessen sker skyndsamt under vecka 10 och vecka 11. I samband med ansökningstidens utgång kallar vi till intervju. Anställningsintervjuer genomförs den 3-6 mars och den 9-11 mars Besked ges i slutet av vecka 11.
Vid en eventuell anställning som AT-läkare kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
AT Kontakt
AT-chef Linda Ekstrand 010-1031348. Jobbnummer
9729827