AT-läkare till Växjö och Ljungby
2025-09-03
AT är en utbildningstjänst! Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram och möjligheten att åka på externa utbildningar. Utbildningen sker också genom egen inläsning men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna. Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete på ett sådant sätt att målbeskrivningen kan uppfyllas.
AT är en utbildningstjänst! Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram och möjligheten att åka på externa utbildningar. Utbildningen sker också genom egen inläsning men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna. Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete på ett sådant sätt att målbeskrivningen kan uppfyllas.
Du väljer själv om du vill ha 18 eller 21 månaders AT efter att du erbjudits AT-tjänst. Om du väljer 21 månaders AT finns det utrymme för 8 veckors valbara placeringar på valfri klinik alternativt 12 veckors forskningstid (Forsknings-AT).
Fråga oss gärna varför vi rekommenderar 21 månaders AT!
Oavsett längd på AT-blocket får du initialt en genomarbetad introduktion om två veckor och därefter har du schemalagda undervisningstillfällen varje vecka. Som komplement till dina klinikhandledare har du en mentor som följer dig och din AT- grupp under hela AT-tjänstgöringen. Du får även 10 studiedagar att använda till relevanta externa kurser, konferenser, egen inläsning och AT tentamen.
Jour - på samtliga placeringar får du räkna med att ingå i primärjourslinjen och får då möjlighet att arbeta mer självständigt, men med närhet till kompetent legitimerad läkarkollega.Kvalifikationer
För anställning krävs läkarexamen samt godkänd registerkontroll. Det är meriterande med yrkeserfarenhet som underläkare både före och efter examen, gärna i Region Kronoberg. Meriterande är också annan relevant högskoleutbildning, forskningsmeriter och disputation. Övriga former av tidigare anställningar och utbildningar i Region Kronoberg är också meriterande.
Har du en utländsk examen krävs Socialstyrelsens beslut om AT enligt deras rutiner, samt språkkunskaper i svenska på C-nivå.
Efter beslut om vilka sökande vi önskar erbjuda AT- tjänst kommer Region Kronoberg att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret från polismyndigheten före erbjudande om anställning.
Som AT-läkare har du förmågan att organisera och planera ditt arbete väl och hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös i ditt agerande, har lätt för att samarbeta med andra och hittar lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Information om rekryteringsprocessen och förutsättningar för de olika formerna av 21 månaders AT finner du på hemsidan, se länk nedan.
