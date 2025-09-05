AT-läkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-09-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Område AT ST leder arbetet med AT- och ST-utbildning på Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi anställer årligen 74 AT-läkare till Lund och Malmö. Som AT-läkare är du anställd inom enhet AT Malmö respektive Lund, med AT-chefen som närmaste chef. I de verksamheter du tjänstgör, på Sus, inom Psykiatri samt inom Primärvården, har du dessutom studierektorer och schemaläggare som ett nära stöd i din vardag. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Välkommen att söka AT på Sus, där vi nu kommer att tillsätta 36 tjänster med start den 24 november 2025 respektive den 23 februari 2026!
Vi söker dig som har ett intresse för Sus som framtida arbetsgivare och som tilltalas av universitetssjukhusets stora möjligheter att handleda och utbilda yngre kollegor. Du har också ett intresse för forskning, antingen nu eller senare när du vet i vilken specialitet du ser din framtid.
Som AT-läkare på Sus möter du allt från bassjukvård till högspecialiserad sjukvård. Vi erbjuder tre olika AT - 18 månaders ordinär AT respektive barn-AT samt 24 månaders forskar-AT. Mer information om uppläggen finns på https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/jobba-hos-oss/at-tjanstgoring/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande:
• Läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att du är behörig att söka AT
• Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• Avslutad kurs i Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap (sökande med utbildning utanför EU)
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring ska bifoga detta.
Vid urval till intervju är det meriterande om du har:
• Tjänstgjort som underläkare i svensk sjukvård eller haft avlönad forskning, efter termin nio på grundutbildningen eller efter beslut från Socialstyrelsen
• Dokumenterad högskolepedagogisk erfarenhet
• Annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen
Vi fäster stor vikt vid att du som person:
• Instämmer i Region Skånes värderingar - välkomnande, drivande, omtanke och respekt
• Är ansvarstagande och har självinsikt
• Har bra förmåga att samarbeta och kommunicera
Vi prioriterar sökande som redan bor och arbetar/studerar i Skåne och Öresundsregionen.
Du som söker forskar-AT:
• Din forskningsplan bedöms av tre oberoende granskare
Länk till forskningsmall: https://vard.skane.se/contentassets/adad95b49f18494fb316f0b293547545/ansokan-forskar-at-mall-240815.pdf
• Urvalet till intervju för forskar-AT baseras helt på bedömningen av din forskningsplan
Intervjuerna:
• Om du kallas till intervju kommer inbjudan via e-post den 26 september
• Sker på plats vid Sus i Lund den 6, 7, 8 och 9 oktober
• Tar en halvdag i anspråk, förmiddag eller eftermiddag
• Moment både i grupp och enskilt
• Bedömningen görs utifrån de förmågor som vi anser viktiga för AT-läkare på Sus
• Bedömning enligt samma principer, oavsett meriter samt om man sökt forskar-AT eller annan variant
I ansökan uppger du vilka dagar som du skulle ha möjlighet till intervju. Vi försöker tillgodose önskemål i den mån det går.
Under övrigt finner du information om vilka dokument som ska bifogas för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Du söker AT antingen med eller utan forskning. Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag den 19/9.
Vi använder oss av digital referenstagning. Om du går vidare i urvalet så kommer du att få en länk via e-post där du senast den 29 september fyller i namn och e-postadress till dina referenter. Sista svarsdatum för referenterna är den 2 oktober. Se mer information under övrigt.
Det görs en sammanvägd bedömning vid beslut om vilka som ska erbjudas AT på Sus, men det intryck vi får under intervjudagen är tungt vägande. Redan uppnådd examen är en merit vid antagning till tjänst.
ÖVRIGT
Vi vill att du använder den digitala ansökningsmallen och där uppger dina utbildningar och erfarenheter samt infogar ett foto. Om du har arbetat kliniskt behöver du uppge vid vilken klinik och sjukhus du har vikarierat vid, samt under vilken tidsperiod.
För att dina meriter ska kunna tillgodoräknas behöver du bifoga nedanstående dokument.
• Läkarexamen eller resultatintyg från Ladok (om minst 300 högskolepoäng, ej registreringsintyg). Bifoga dokument, inte bara länk till universitetets sida.
Om du har studerat till läkare utomlands ska du bifoga beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT samt ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Tjänstgöringsintyg från vikariat eller forskning efter termin 9, där det framgår under vilken tidsperiod det gäller samt omfattning i tid. Om det är ett vikariat eller uppdrag på timmar måste omfattningen motsvarande heltid anges.
• Intyg på dokumenterad pedagogisk erfarenhet, (exempelvis amanuens, tutor eller handledare på grundutbildningen)
• Examensbevis om du även har en annan högskoleexamen samt tjänstgöringsintyg för yrket.
• Du som söker forskar-AT bifogar en forskningsplan samt ett intyg från din handledare/prefekt att du har pågående projekt och att det finns erforderliga resurser för din forskning.
Referenser:
• Referenspersonerna ska vara aktuella och vidtalade. Då vi inte har muntlig referenstagning ska de vilja besvara digitalt samt ha tid att besvara frågorna senast torsdag den 2 oktober.
• Det ska vara tre referenspersoner som kan bedöma dig i en klinisk arbetstagarroll, varav helst en chef du har haft nyligen.
• Om du inte har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll, dock ej forskningshandledaren om du söker forskar-AT.
• Om du har varit på intervju hos oss tidigare ser vi gärna att du uppger nya referenspersoner.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max två, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första-respektive andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen. Vi på Skånes universitetssjukhus prioriterar sökande som söker oss i första hand.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske före eventuell anställning.
På Region Skånes hemsida under Lediga jobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Ersättning
Månadslön. anvisning-lonesattning-at-lakare.pdf Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Helene Malm, AT-chef Lund Helene.Malm@skane.se 046-17 23 57 Jobbnummer
9493194