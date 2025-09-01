AT-läkare till Region Västernorrland
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2025-09-01
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Inom Region Västernorrland tillsätts ca 30 AT-block våren 2025 med 18 månaders tjänstgöring. Vi rekryterar AT-läkare med regionens framtida kompetensförsörjning i fokus och som AT-läkare är du viktig för oss. Vår ambition är att du ska utvecklas i din AT-tjänst och även efter slutförd AT vilja fortsätta vara en av oss på Region Västernorrland.
Hos oss kan du söka AT på någon av våra tre orter, Sundsvall, Örnsköldsvik eller Sollefteå. Vi erbjuder en utvecklande AT som är väl förberedande inför specialisttjänstgöring. Vi har en av Sveriges högsta AT-löner och i Sollefteå utgår även ett glesbygdstillägg på 2500kr/månaden. Om du bor utanför Västernorrland och behöver flytta för att göra AT hos oss så erbjuder vi flyttbidrag upp till 20 000kr.
Samtliga AT-tjänster är tidsbegränsade anställningar enligt lag/avtal med start som tidigast från och med 2025-02-16.
Vill du läsa mer om oss eller hur AT-tjänsten kan se ut? Följ denna länk AT i Västernorrland (rvn.se)
Här hittar du även intervjuer med AT-läkare på våra tre sjukhus Intervjuer med AT-läkare (rvn.se)
AT-läkare till Region VästernorrlandPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
AT i Region Västernorrland består av 18 månaders tjänstgöring som är uppdelad på opererande verksamhet (4,5 månader), medicinsk verksamhet (4,5 månader), psykiatri (3 månader) och allmänmedicin (6 månader). AT-tjänsten inleds antingen 2026-03-02 (v.10) eller 2026-06-08 (v.24) beroende på tidig eller sen start. Utöver det kommer du att vara anställd under två veckor (v.8-9) 2026-02-16 till och med 2026-03-01 för gemensam introduktion och utbildning. AT-tjänsten bygger på kliniskt arbete under handledning, i kombination med formaliserad utbildning. Du har även möjligheten att förlänga din tjänstgöring med en månad valbar placering.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev, där du anger varför du söker dig till vår region och vilken ort du i första hand vill göra din AT på. Har du arbetsintyg från vårdrelaterat arbete vill vi att du bifogar även detta samt kontaktuppgifter på minst två referenser.
För de som går vidare i processen kommer vi att begära in utdrag ur polisens belastningsregister, det är fördelaktigt att ha det till hands redan vid en eventuell intervju.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har läkarexamen och i förekommande fall beslut från Socialstyrelsen att få göra AT i Sverige
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är meriterande om du
Har vikarierat som underläkare men även som andra vårdrelaterande yrken
Har arbetslivserfarenhet inom Region Västernorrland
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Kommunikativ
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2025:026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Samordnare Sundsvall
Patricia Åkerlind +4660677685 Jobbnummer
9484141