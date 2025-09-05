AT-läkare till Lasarettet i Landskrona
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona / Läkarjobb / Landskrona Visa alla läkarjobb i Landskrona
2025-09-05
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Landskrona i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Landskrona Lasarett är det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna!
Vi bedriver akut internmedicinsk vård och specialiserad planerad operationsvård med ett primärt upptagningsområde Landskrona - Svalöv.
Vi har förmånen att inte vara ett allt för stort sjukhus vilket vi kan utnyttja för att skapa nära och gränsöverskridande samarbeten.
Vårt lasarett kännetecknas av ett öppet och vänligt förhållningssätt i alla kontakter, både inom och utanför sjukvården. Här känner vi varandra väl och har ett välfungerande samarbete mellan olika avdelningar, mottagningar och administrationen.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu sex AT-läkare 2026 med tillträde 2026-02-16.
Tiden som står till förfogande är fördelad i ordningen sex månader intermedicin, psykiatri tre månader, tre månader opererade specialiteter inklusive akutverksamhet samt sex månader allmänmedicin på någon av vårdcentralerna i upptagningsområdet Landskrona -Svalöv.
AT-tjänstgöringen startar med två veckors introduktion. Du får en handledare på varje placering. Som AT-läkare kommer du under din AT att erbjudas att åka på AT-tinget, vidare erbjuds STRAMA-utbildning, kurs i försäkringsmedicin och sjukskrivning samt akutkurs. Dessa utbildningar arrangeras av Region Skåne. Under din AT arrangeras också fortlöpande föreläsningar lokalt.
Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid: måndag - fredag. Nattjourtjänstgöring förekommer.
För att din AT ska bli genomtänkt och väl fungerande finns ett team bestående av AT-chef, övergripande studierektor samt AT-samordnare. Vår främsta uppgift under din tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare.
Mer information om AT hittar du på http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/atKvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.
Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper.
OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 19/9 2025. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
• CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och anställningstid.
• Personligt brev, där ger en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss.
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
• Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring under hela tjänstgöringsperioden ska bifoga detta
Intervjuer hålls den 7 oktober 2025. Intervjuerna sker i samarbete med SYLF och vi eftersträvar schysst rekrytering. En representant från SYLF kan komma att sitta med vid intervjun och vara tillgänglig för dina frågor innan intervjun.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max två, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första-respektive andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen. Vi på Skånes universitetssjukhus prioriterar sökande som söker som söker oss i första hand.
Utdrag från belastningsregistret kommer att göras inför eventuell anställning.
Vi behandlar ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Kontakt
Johan Farngren, AT-Studierektor johan.farngren@skane.se 0418-454143 Jobbnummer
9493154