AT-läkare NU-sjukvården och Fyrbodals primärvårdsområde
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Trollhättan Visa alla läkarjobb i Trollhättan
2025-08-27
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
NU-sjukvården rekryterar 37 AT-block med start i november 2025, februari och maj 2026.
Vi erbjuder 18 månaders tjänstgöring fördelat mellan NÄL och Uddevalla sjukhus samt vårdcentralerna i Bohuslän från Orust och norrut, Uddevalla, Dalsland samt Göta älvdalen (Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet). Fyra av blocken är pedagogisk AT med cirka 20 månaders anställning. Verksamheten leds av en AT-chef och har cirka 90 medarbetare.
De första två veckorna av AT är en introduktionsperiod som även innehåller radiologi, simulering och hjärt- och lungräddning. Därefter innebär AT-tjänsten blockvis tjänstgöring på opererande och internmedicinska specialiteter inklusive ett akutblock, psykiatri och allmänmedicin. Du har också en valfri tjänstgöring på fyra veckor för att fördjupa dig inom någon specialitet.
AT innehåller fortlöpande utbildningsdagar och möjlighet till deltagande på AT-forum och AT-stämma. Vi genomför även en årlig studieresa till Norge. Ledarskapsutbildning samt konsultationskunskap är ytterligare något du får med dig hos oss.
Som AT-läkare hos oss erbjuds du även
Förbättringsprojekt inom valfritt område
Simuleringsövningar
Klinikundervisning
Goda möjligheter till ST
God sammanhållning med regelbundna aktiviteter
När du har genomfört din AT firar vi tillsammans i respektive AT-grupp!
Intervjuer kommer att genomföras på måndag, tisdag och onsdag vecka 41.
Läkarexamensbevis eller beslut från Socialstyrelsen att fullgöra AT ska vara klart i god tid innan tillträdesdag. Erfarenhet av arbete som läkare, erfarenheter av ledarskap, forskning eller av att utbilda samt erfarenheter av andra relevanta yrken eller organisationer är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga och lösningsfokus samt anknytning till eller intresse av vårt område. Vi strävar efter en god gruppsammansättning med blandade erfarenheter och bakgrunder eftersom vi tror att det stärker både AT-gruppen och organisationen. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det ett krav att våra medarbetare har goda språkkunskaper och förmåga att kommunicera på svenska.
Bifoga svenskt eller nordiskt läkarexamensbevis, Socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT alternativt studieintyg. Har du utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europeiska referensramen för språk.
Lämna referenspersoner i ansökan. Rekommendationsbrev beaktas inte och behöver inte bifogas.
Inför anställning görs kontroll i misstanke- och belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
