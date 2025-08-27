AT i Avesta - Region Dalarna söker våra framtida specialister
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Längst söderut i Dalarna ligger Avesta. Avesta är en gammal bruksstad med driv och framtidstro. I Avesta hittar du en mix av natur och kultur med goda kommunikationer till såväl storstad som fjäll.
Avesta lasarett, invigdes 1922 och består av en internmedicinsk- och geriatrisk klinik. Lasarettet har ett upptagningsområde på ca 40 000 och är ett närsjukhus med akutmottagning dygnet runt. En stor del av arbetet är förlagt på akutmottagning där du arbetar självständigt med aktivt bakjoursstöd, på dag- och kvällstid samt helg. På lasarettet jobbar vi nära varandra vilket gör att du får ett bra kollegialt stöd. Den opererande delen av AT gör du vid Falu lasarett och då ingår även tjänstgöring nattetid. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Avesta. Primärvårdsplaceringen gör du på någon av vårdcentralerna i södra Dalarna.
AT i Avesta - Region Dalarna söker våra framtida specialisterPubliceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Det är nu dags att ansöka om AT med tillträde i mitten av februari eller mitten av maj 2026.
Vårt upplägg:
6 mån invärtesmedicinska specialiteter med tjänstgöring på Avesta lasarett
6 mån opererande specialiteter vid Falu lasarett alt Mora lasarett
3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter samt öppenvården Borlänge eller Avesta
6 mån allmänmedicin, förlagd till Avesta och Hedemora kommun
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig med hög social kompetens och gott omdöme. Du är lätt att samarbeta med samtidigt som du har en god förmåga till ledarskap. Du är mogen, motiverad och har god självinsikt. Du har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att framgångsrikt utföra arbetet som AT-läkare.
Vi söker våra framtida specialister och ser gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med oss i södra Dalarna.
Formell kompetens:
Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha svensk läkarexamen och kunna uppvisa tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket.
Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.
Prioriterad merit:
Personlig lämplighet
Övriga meriter:
Tidigare yrkeserfarenhet
Andra relevanta utbildningar
Genuint intresse för långsiktigt samarbete
I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:
• Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Avesta
• CV
• Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring (om du läst utomlands)
• Intyg på godkänd författningskurs (om detta så krävs av Socialstyrelsen)
• Intyg och/eller rekommendationsbrev på tidigare vårdrelaterade arbeten
• Kontaktuppgifter till minst två aktuella referenser från vårdrelaterade arbeten som du arbetat nära.
Du behöver inte skicka in ditt examensbevis som bilaga till din ansökan, men du ska kunna uppvisa detta om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Se till att skicka in en komplett ansökan då vi inte kan ta emot kompletteringar via mail.
Då vi läser löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan i god tid.
Utdrag ut belastningsregistret skall uppvisas vid intervjutillfället.
Då din tjänstgöring innebär pendling skall du kunna uppvisa att du innehar körkort för manuell växellåda.
Anställningsintervjuer kommer att hållas live på plats i Avesta 1--3 och 6--8 oktober 2025. Har du inte möjlighet till live-intervju så löser vi självklart detta med en digital intervju.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
