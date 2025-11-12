Astro Sweden söker timvikarier till vår fina butik
2025-11-12
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
Visa alla jobb hos Astro Sweden AB i Skara
Astro Swedens vision är att möjliggöra till en aktiv livsstil för fler människor.
Detta gör vi genom att erbjuda den senaste och rätta utrustningen till våra kunder.
Vi hjälper våra kunder att förverkliga det stora eller lilla äventyret. Genom rätt kompetens och specialistkunskaper hos våra medarbetare inspirerar vi inför nästa äventyr, utflykt och aktivitet.
Vi har nyligen flyttat in i Skandinaviens största äventyrsbutik i Skara. Det innebär att vi kan erbjuda en unik möjlighet att få arbeta i en inspirerande miljö och nybyggda lokaler.
Hos oss får du vara med och påverka - på riktigt. Du blir en del av ett företag med tydlig tillväxtambition där dina idéer och insatser gör skillnad. Vi är idag ca 40 engagerade medarbetare som tillsammans besitter en fantastisk kunskapsbank inom våra produktområden. Nu söker vi ett par timvikarier som främst kommer att arbeta med försäljning och kundbemötande i vår butik.
Om rollen
Som butikssäljare ger du varje kund ett förstklassigt och professionellt bemötande i såväl rådgivning som försäljning av våra produkter. Du strävar efter att ge varje kund en inspirerande upplevelse i vår butik.
Utöver försäljning och kundbemötande så jobbar du med varupåfyllning, prismärkning, exponering och ordning och reda i butiken.
Vem söker vi?
För att trivas hos oss på Astro Sweden behöver du vara en driven person som tycker om högt tempo och som ser till helheten för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse.
Du har en positiv och prestigelös inställning och bemöter såväl kunder som kollegor med respekt och hjälpsamhet.
I rollen som butikssäljare krävs att du har kunskap och ett genuint intresse inom något av våra produktområden; optik, jakt, skytte, outdoor och fiske. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom service, försäljning eller kundbemötande.
Vi värdesätter i denna roll att du är inspirerande och bra på att bemöta kunden där den befinner sig i sin kundresa. Du är professionell, energisk och engagerad. I rekryteringen kommer vi lägga störst vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrigt
Vi söker vikarier som kan jobba ca 1-2 dagar per vecka, främst lördagar, samt vid säsongstoppar.
Ansökningar hanteras löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: jobb@astrosweden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvik butik".
(org.nr 556763-6476)
Björkelundsgatan 1 (visa karta
)
532 40 SKARA Kontakt
HR-Specialist
My Svensson my.svensson@astrosweden.se 0761-298425 Jobbnummer
