Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker Svetsare
Aston Harald Mekaniska Verkstad AB / Svetsarjobb / Kristinehamn
2026-02-18
Aston Harald Mekaniska Verkstad växer, och vi söker nu erfarna svetsare till vår verkstad.
Aston Harald Mekaniska Verkstad är produktionspartner till kunder inom bland annat marin, försvar, rymd och industriella system. Det innebär arbete med komplexa detaljer där krav på kvalitet, spårbarhet och noggrannhet är höga.
För dig som medarbetare betyder det:
att efter säkerhet (som alltid kommer i första rummet!) prioriterar vi att tänka efter före och göra rätt hellre än att stressa fram något
ett arbete där det du gör faktiskt används i kritiska sammanhang
möjligheter att utvecklas som medarbetare i en verkstad med många olika kompetensområden
Om jobbet
Som svetsare på Aston Harald Mekaniska Verkstad AB arbetar man med tekniskt utmanande konstruktioner i olika material. Hög kvalitet på arbetet är avgörande för att vi ska lyckas i vår leverans till våra kunder. Det här är ett jobb för dig som kan yrket, gillar ansvar och vill arbeta i en modern verkstad där människor, kvalitet och långsiktighet tas på allvar.
Du kommer att arbeta i ett team med skickliga svetsare där förtroende och samarbete är centralt. Arbetet innebär:
Svetsning MIG/MAG TIG enligt ritningar och specifikationer
Förbearbetning, kapning, valsning, fogberedning
Efterbearbetning, avlägsna slagg/ svetssprut, slipa, grada
Egenkontroll på utfört arbete
Förbättringsarbete inom ansvarsområdet för ökad effektivitet och kvalitet
Det är ett arbete som kräver noggrannhet, omdöme och yrkesstolthet.
Varför trivs folk hos oss?
Våra medarbetare brukar lyfta att:
verkstaden är ren, modern och mindre fysiskt tung än många andra
vi är ett familjeorienterat företag som vill att jobbet ska fungera med livet
det är högt i tak - du kan prata med chefer och ledning som själva börjat på golvet
många av våra medarbetare är stolta över att det vi gör är komplext och något inte alla klarar att göra.
det går bra för företaget, och det märks - vi firar framgångar tillsammans
Vem vi tror att du är
Du har jobbat några år i verkstad och har:
Relevant utbildning inom svets
Ett antal års erfarenhet av att arbeta som svetsare
Erfarenhet av att läsa och förstå ritningar och svetsprocedurer. Detta är helt avgörande för rollen.
Svetslicenser enligt EN ISO 9606 för konstruktionsstål och aluminiumlegeringar
Erfarenhet och utbildning i visuellkontroll enligt SS-EN 5817
Svenskspråkighet. Du behöver kunna kan ta till dig instruktioner och föra resonemang om tillvägagångssätt på svenska.
Truck- och traverskort är meriterande
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Om framtiden
Vi växer, och hos oss finns goda möjligheter för dig som vill utvecklas. Visar du engagemang och tar initiativ finns det både ansvar och nya roller att växa in i över tid.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Skicka din ansökan till: svets@ahmv.se
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till ett företag där yrkesskicklighet, människor och långsiktighet hör ihop.
Arbetet är idag förlagt till tvåskift
Svenskt medborgarskap är krav för tjänsten.
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag!
Personuppgifter
Genom att skicka in din ansökan via e-post godkänner du att Aston Harald Mekaniska Verkstad AB behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Dina uppgifter kommer att lagras under pågående rekryteringsprocess och upp till 6 månader efter att processen är avslutad. Om du samtycker, kan vi behålla dina uppgifter i upp till 12 månader för framtida rekryteringsmöjligheter. Om du vill att vi sparar dina uppgifter i 12 månader, vänligen ange detta i din ansökan.
Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: svets@ahmv.se Arbetsgivarens referens
