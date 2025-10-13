Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker Produktionsberedare
2025-10-13
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
Visa alla jobb hos Aston Harald Mekaniska Verkstad AB i Kristinehamn
Vill du vara med och bygga en industri i världsklass?
Vi söker nu en produktionsberedare som vill spela en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Hos oss på Aston Harald Mekaniska Verkstad får du arbeta i ett tekniskt team med hög kompetens, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang för kvalitet, teknik och produktion.
Om rollen
Som produktionsberedare blir du spindeln i nätet i vår industrialiseringsprocess. Du ansvarar för att våra produktionsmetoder är tydligt dokumenterade och styrda genom beredningen i Monitor G5. Rollen kräver en tekniskt bred förståelse, noggrannhet och förmåga att omsätta information till tydliga instruktioner och strukturer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Dokumentera och utveckla våra produktionsprocesser i Monitor G5.
Skapa och underhålla artiklar, artikelstrukturer och operationslistor.
Ta fram och uppdatera arbetsinstruktioner, kontrollprotokoll och mallar.
Initiera och koordinera beredningsaktiviteter inom industrialiseringsprojekt - du fungerar som intern projektledare tills vår produktionsmetod är i produktion.
Ansvara för ändringshantering av artiklar och produktionsunderlag.
Vi tror att du har
Teknisk utbildning inom produktionsteknik, mekanik eller industriell teknik.
Erfarenhet från verkstadsproduktion, gärna skärande bearbetning eller montering.
Vana att arbeta i affärssystem (Monitor eller liknande).
God ritningsläsningsförmåga och förståelse för produktionsflöden.
Erfarenhet av artikelstrukturer och dokumentationsarbete.
Meriterande med kunskap inom LEAN, metodstandardisering och industrialisering.
Som person är du
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
Teknikintresserad, nyfiken och praktiskt lagd.
Kommunikativ och samarbetsorienterad - du trivs i rollen som länk mellan teknik och produktion.
Självständig och lösningsorienterad - du ser förbättringar och driver dem i mål.
Prestigelös - redo att stötta där det behövs.
Vi erbjuder
Hos Aston Harald Mekaniska blir du en del av ett tekniskt starkt och engagerat team som strävar efter att ligga i framkant. Vi erbjuder en modern produktionsmiljö, stabil organisation och goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa med oss.Publiceringsdatum2025-10-13Om företaget
Aston Harald Mekaniska Verkstad är ett verkstadsföretag med fokus på maskinbearbetning, kvalificerad svetsning, montage och kontroll av tunga och medeltunga komponenter och kompletta system. Vi servar sektorer som Defence, Marine, Industrial Machines och Aerospace.
Övrig information:
Arbetet sker huvudsakligen på vår produktionsenhet i Kristinehamn. Resor i tjänsten kan förekomma.
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Viktor Eriksson (COO)
Mobil: 0705269100
E-postadress: viktor.eriksson@astonharald.com
Skicka CV + personligt brev till jobb@astonharald.com
Krav för tjänsten är svenskt medborgarskap.
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Personuppgifter
Genom att skicka in din ansökan via e-post godkänner du att Aston Harald Mekaniska Verkstad AB behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Dina uppgifter kommer att lagras under pågående rekryteringsprocess och upp till 6 månader efter att processen är avslutad. Om du samtycker, kan vi behålla dina uppgifter i upp till 12 månader för framtida rekryteringsmöjligheter. Om du vill att vi sparar dina uppgifter i 12 månader, vänligen ange detta i din ansökan.
Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina uppgifter.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: jobb@astonharald.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsberedare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aston Harald Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556845-9399)
Båtbyggarevägen 1 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operativ Chef
Viktor Eriksson viktor.eriksson@astonharald.com 0705269100 Jobbnummer
9554751