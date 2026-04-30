Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker Montörer
2026-04-30
Är du en erfaren, noggrann och engagerad montör som gillar praktiskt arbete och vill vara en del av ett sammansvetsat team? Trivs du med att arbeta metodiskt där kvalitet och säkerhet alltid går först? Då kan du vara den vi söker till vår monteringsavdelning.
Hos Aston Harald Mekaniska Verkstad arbetar vi med tekniskt avancerade produkter som används inom bland annat marin, försvar, rymd och industri. Våra uppdrag ställer höga krav på precision, dokumentation och ansvar, och vi är stolta över att leverera rätt kvalitet, varje gång.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör arbetar du tillsammans med erfarna kollegor mot gemensamma mål. Arbetsuppgifterna varierar men består huvudsakligen av:
Montering av komponenter och produkter enligt ritningar, instruktioner och arbetsorder
Fin- och grovmontering, ibland i trånga eller tekniskt krävande utrymmen
Kontroll, mätning och verifiering av färdigmonterade produkter
Problemlösning och hantering av avvikelser i produktionen
Rapportering av utfört arbete och kvalitet i affärssystem (Monitor)
Aktivt bidra till ordning, struktur och ett gott samarbete i teamet
Arbetet sker i en ren, modern och välorganiserad verkstadsmiljö, där kvalitet prioriteras framför tempo.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Gillar praktiskt arbete och har ett öga för detaljer
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god förmåga att följa instruktioner och arbeta strukturerat
Behärskar svenska i tal och skrift, samt läsa och förstå engelska instruktioner och dokumentationKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av montering eller verkstadsarbete (alternativt verkstadsteknisk gymnasieutbildning)
Vana av att använda handverktyg och mätutrustning
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och instruktioner på svenska och engelska
Truck- och traverskort är meriterande, men inget krav.
Därför ska du jobba hos oss
Hos Aston Harald Mekaniska Verkstad får du:
Arbeta i ett familjeorienterat företag med korta beslutsvägar
Kollegor och chefer med egen erfarenhet från verkstadsgolvet
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och ordning är högsta prioritet
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Vara en del av ett företag som växer - och som firar framgångar tillsammans Så ansöker du
För ytterligare information, samt för att skicka ansökan kontakta oss på: montering@ahmv.se
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: montering@ahmv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Montör" i mailrubriken". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aston Harald Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556845-9399)
Båtbyggarevägen 1 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Jobbnummer
