Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker Montörer
Aston Harald Mekaniska Verkstad AB / Montörsjobb / Kristinehamn Visa alla montörsjobb i Kristinehamn
2025-08-13
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aston Harald Mekaniska Verkstad AB i Kristinehamn
Aston Harald Mekaniska Verkstad är ett verkstadsföretag med fokus på maskinbearbetning, konstruktionssvetsning, kvalificerat montage och kontroll av tunga och medeltunga komponenter och kompletta system. Vi servar sektorer som Defense, Marine, Industrial Machines och Aerospace.
Vi växer och söker därför nya kollegor.
Om du söker arbetsuppgifter som ställer krav på kvalitetsmedvetenhet, kreativitet och lösningsorientering kan du vara den vi söker. Vi kan erbjuda en god arbetsmiljö och gemenskap där vi ställer upp för varandra. Vi kan också erbjuda en arbetsplats som utvecklas och växer, vilket ger möjligheter till egen utveckling för våra medarbetare.
Vi strävar efter att ha självgående och noggranna medarbetare som kan arbeta utifrån produktionsplaner i vårt affärssystem Monitor, tolka ritningar och instruktioner, utföra operatörsunderhåll och bidra till ständiga förbättringar i verksamheten.
Ditt arbete kommer i huvudsak innebära:
Att tillsammans med dina avdelningskollegor driva arbetet på vår monteringsavdelning.
Det kommer innefatta allt från mindre, enklare till tyngre och mer avancerad montering, delvis också i trånga utrymmen.
Kontroll av monterade produkter med hjälp av specifika testutrustningar.
För att lyckas i rollen bedömer vi att du behöver:
Praktisk erfarenhet av montering alternativt verkstadsinriktad gymnasieutbildning.
Kunskaper i ritningsläsning/mätning.
Truck- och traverskort är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och gärna förstå och prata engelska.
Körkort är inte ett krav, men vi ser det som meriterande.
Vi söker dig som:
Har stor kvalitetsmedvetenhet samt är noggrann och ordningsam i ditt arbete.
Klarar både grov- och finmotoriska uppgifter bra.
Är nyfiken och öppen för att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Besitter kreativitet och uppskattar att hitta egna lösningar på problem.
Har en god social kompetens.
Övrig information:
Arbetstiden är för närvarande dagtid, men kan vid behov utökas till tvåskift.
Ansökan
För ytterligare information, samt för att skicka ansökan kontakta oss på: jobb@astonharald.com
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: jobb@astonharald.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Montör" i mailrubriken". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aston Harald Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556845-9399)
Båtbyggarevägen 1 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Jobbnummer
9456649