Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker Logistikpersonal
2025-09-28
Vi är ett ungt företag men har många års erfarenhet inom verkstadsindustri. Vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Våra kunder återfinns inom Marine, Defence, Energy, Industrial Machines och Aerospace. Vi är idag cirka 90 anställda.
Din roll:
Vi söker nu dig med tidigare erfarenhet av truckkörning och lagerhantering.
Som logistikmedarbetare kommer du att arbeta med truckkörning, packning, plockning, tvättning av produktionsdetaljer, samt administrativa uppgifter i vårt affärssystem Monitor.
Huvuduppgift
Truck- och traverskörning
Serva produktionsavdelningar genom att plocka ut och transportera material från lager till produktionen, samt flytta färdiga detaljer vidare i flödet
Ta emot, granska och rapportera inkommande leveranser i lager
Hantera gods som skickas till och från Legoleverantörer
Utföra övriga arbetsuppgifter kopplade till vår logistikavdelning.
För att lyckas i rollen bedömer vi att du behöver:
Truckkort, samt har arbetat som truckförare
Traverskort
Tidigare jobbat i ERP-system, Monitor är meriterande
God datorvana
Logistikutbildning på minst gymnasienivå, eller likvärdigt.
Tydlig känsla för kundservice och samarbete
Förmåga att kommunicera i svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som:
Vill vara en lagspelare, är noggrann och håller god ordning runt dig.
Svenskt medborgarskap är ett krav.
Arbetet är idag förlagt till dagtid, men skiftarbete kan bli aktuellt.
Ansökan / mer info:
Skicka CV + personligt brev till jobb@astonharald.com
Rekryterande chef: Malou.franz@astonharald.com
+46(0)73 044 93 55
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag!
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Personuppgifter
Genom att skicka in din ansökan via e-post godkänner du att Aston Harald Mekaniska Verkstad AB behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Dina uppgifter kommer att lagras under pågående rekryteringsprocess och upp till 6 månader efter att processen är avslutad. Om du samtycker, kan vi behålla dina uppgifter i upp till 12 månader för framtida rekryteringsmöjligheter. Om du vill att vi sparar dina uppgifter i 12 månader, vänligen ange detta i din ansökan.
Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina uppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: jobb@astonharald.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Logistik" i mailrubriken".
Detta är ett heltidsjobb.
Båtbyggarevägen 1
681 95 KRISTINEHAMN Körkort
