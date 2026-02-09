Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker lagerarbetare
2026-02-09
Aston Harald Mekaniska Verkstad växer, och vi söker nu en skicklig truckförare/lagerarbetare.
Aston Harald Mekaniska Verkstad är produktionspartner till kunder inom bland annat marin, försvar, rymd och industriella system. Det innebär arbete med komplexa detaljer där krav på kvalitet, spårbarhet och noggrannhet är höga.
För dig som medarbetare betyder det:
att efter säkerhet (som alltid kommer i första rummet!) prioriterar vi att tänka efter före och göra rätt hellre än att stressa fram något
ett arbete där det du är med och skapar används i kritiska sammanhang
möjligheter att utvecklas som medarbetare i en verkstad med många olika maskiner och kompetensområden
Om jobbet
Det här är ett jobb för dig som kört mycket truck och är bra på att hantera skrymmande gods i trånga miljöer. I vårt logistikteam finns olika arbetsuppgifter och för att trivas bör du vara öppen för att hugga i där det behövs. Det är ett jobb för dig som gillar ansvar och vill arbeta i en modern verkstad där människor, kvalitet och långsiktighet tas på allvar.
Du kommer att arbeta i ett mindre team av erfarna kollegor. Arbetet innebär:
truckkörning
traverskörning
lagerplock
Det är ett arbete som kräver noggrannhet, omdöme och yrkesstolthet.
Varför trivs folk hos oss?
Våra medarbetare brukar lyfta att:
verkstaden är ren, modern och mindre fysiskt tung än många andra
maskinparken är modern och anpassad för stora detaljer
vi är ett familjeorienterat företag som vill att jobbet ska fungera med livet
det är högt i tak - du kan prata med chefer och ledning som själva börjat på golvet
många av våra medarbetare är stolta över att det vi gör är komplext och något inte alla klarar att göra.
det går bra för företaget, och det märks - vi firar framgångar tillsammans
Vem vi tror att du är
Du har jobbat några år som truckförare och:
har truck- och traverskort
är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och lösningsorienterad
kan samarbeta med andra, men även arbeta självständigt utan att behöva detaljstyras
Om framtiden
Vi växer, och hos oss finns goda möjligheter för dig som vill utvecklas. Visar du engagemang och tar initiativ finns det både ansvar och nya roller att växa in i över tid.Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Skicka din ansökan till: logistik@ahmv.se
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till ett företag där yrkesskicklighet, människor och långsiktighet hör ihop.
Arbetet är idag förlagt till dagtid men vi rekryterar för att kunna gå upp till tvåskift
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag!
Personuppgifter
Genom att skicka in din ansökan via e-post godkänner du att Aston Harald Mekaniska Verkstad AB behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Dina uppgifter kommer att lagras under pågående rekryteringsprocess och upp till 6 månader efter att processen är avslutad. Om du samtycker, kan vi behålla dina uppgifter i upp till 12 månader för framtida rekryteringsmöjligheter. Om du vill att vi sparar dina uppgifter i 12 månader, vänligen ange detta i din ansökan.
Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: logistik@ahmv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Truckförare + ditt namn"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aston Harald Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556845-9399)
Båtbyggarevägen 1 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9730964