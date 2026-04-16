Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker Kvalitetstekniker
Vill du vara med och bygga en industri i världsklass?
Vi söker nu en kvalitetstekniker som vill ta en viktig roll i vår fortsatta utveckling. Hos oss på Aston Harald Mekaniska Verkstad får du arbeta i ett team med hög kompetens, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang.
Om rollen
Som Kvalitetstekniker kommer ditt jobb vara att säkerställa att våra produkter uppfyller både interna och externa kvalitetskrav. Du arbetar proaktivt med att identifiera, analysera och lösa kvalitetsproblem för att optimera produktionsprocesser och höja kundnöjdheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i beredningsprocessen
Utföra kvalitetskontroll i relation till kund och leverantör
Arbeta med avvikelsehantering
Delta vid externrevision och genomföra internrevisioner
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Flera års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin.
Teknisk utbildning inom maskinteknik, industriell teknik eller motsvarande, gärna på högskolenivå.
Praktisk erfarenhet från våra produktionsprocesser är meriterande.
Goda kunskaper om kvalitetsstandarder som ISO 9001.
Erfarenhet av att använda kvalitetsverktyg och metoder såsom 8D, 5WHY, FMEA, Ishikawa och liknande.
Kunskaper i ritningsläsning.
Materialkunskap.
Kunskaper i att använda mätinstrument är meriterande
Vana av att arbeta i affärssystem. Monitor G5 är meriterande.
Som person är du / har du:
Analytisk och noggrann med ett starkt fokus på detaljer.
Problemlösningsförmåga och förmåga att fatta snabba beslut.
Stark kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Självständig och ansvarstagande med en förmåga att driva arbetet framåt.
Teamorienterad med en förmåga att samarbeta effektivt med olika avdelningar och intressenter.
Hög integritet och professionell etik.
Förmågan att samarbeta effektivt internt och externt.
Vi erbjuder
Hos Aston Harald Mekaniska blir du en del av ett kompetent och engagerat team som strävar efter att ligga i framkant. Vi erbjuder en modern produktionsmiljö, en organisation med stabila affärer och goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa med oss.
Aston Harald Mekaniska Verkstad är ett verkstadsföretag med fokus på maskinbearbetning, kvalificerad svetsning, montage och kontroll av tunga och medeltunga komponenter och kompletta system. Vi servar sektorer som Defence, Marine, Industrial Machines och Aerospace.
Övrig information:
Arbetet sker huvudsakligen på vår produktionsenhet i Kristinehamn. Resor i tjänsten kan förekomma.
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Kristiina Kivelä (Quality Manager)
Mobil: 073 054 45 11
E-postadress: kristiina.kivela@astonharald.com
Skicka CV + personligt brev till jobb@astonharald.com
Krav för tjänsten är svenskt medborgarskap.
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Personuppgifter
Genom att skicka in din ansökan via e-post godkänner du att Aston Harald Mekaniska Verkstad AB behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Dina uppgifter kommer att lagras under pågående rekryteringsprocess och upp till 6 månader efter att processen är avslutad. Om du samtycker, kan vi behålla dina uppgifter i upp till 12 månader för framtida rekryteringsmöjligheter. Om du vill att vi sparar dina uppgifter i 12 månader, vänligen ange detta i din ansökan.
Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina uppgifter.
Välkommen med din ansökan!
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: jobb@astonharald.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsingenjör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aston Harald Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556845-9399)
Båtbyggarevägen 1 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN
För detta jobb krävs körkort.
9859213