Aston Harald Mekaniska Verkstad AB söker CNC-operatörer
2025-10-23
Vi är ett ungt företag men har många års erfarenhet inom verkstadsindustri. Vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Våra kunder återfinns inom Marine, Defence, Energy, Industrial Machines och Aerospace. Vi är idag cirka 90 anställda.
Vi söker nu fler CNC-/maskinoperatörer som vill vara med på vår framtidsresa.
Ditt arbete kommer i huvudsak innebära:
Att tillsammans med din avdelningskollega driva en eller flera av våra svarv- eller fräsmaskiner.
Som maskinoperatör hos oss lyfter, ställer, riktar, bearbetar och kvalitetssäkrar du tunga komponenter i flera olika material. Du agerar självständigt utifrån uppdaterad produktionsplan och kundkrav i vårt affärssystem Monitor, utför operatörsunderhåll och hugger självklart i där det behövs för dagen.
För att lyckas i rollen bedömer vi att du behöver:
Verkstadsinriktad gymnasieutbildning alt. motsvarande praktisk erfarenhet av bearbetning.
Kunskaper i ritningsläsning samt mätteknik
Truck- och traverskort.
Goda kunskaper i svenska och gärna engelska i tal och skrift
Körkort är inte ett krav, men vi ser det som meriterande.
Vi söker dig som:
Har stor kvalitetsmedvetenhet samt är noggrann och ordningsam i ditt arbete
Är nyfiken och öppen för att ta dig an nya arbetsuppgifter
Besitter kreativitet och uppskattar att hitta egna lösningar på problem
Har en god social kompetens.
Meriterande är kunskap i IT-systemet Monitor
Det är viktigt att du som person är engagerad och att du tillsammans med vårt team vill vara med och bygga en industri i världsklass.
Arbetet är idag förlagt till tvåskift
Ansökan / mer info:
Skicka CV + personligt brev till jobb@astonharald.com
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag!
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
