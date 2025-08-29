Astma-KOL-sköterska med intresse av rehabkoordinering
2025-08-29
Vi är en liten privat familjeläkarmottagning som nu söker en ny Astma/KOL sköterska.
Du är leg. sjuksköterska med ovanstående specialistkompetens som här kommer att få arbeta med Din särskilda mottagning, men också allmänt mottagningsarbete och rehabkoordinering tillsammans med 10 engagerade medarbetare. Vi arbetar i unik miljö i gamla Tullhuset på Ölandsgatan centralt i Kalmar. Tillträde så snart som möjligt enl överenskommelse. Skicka din ansökan med CV och referenser till Slottsfjärdens Läkarmottagning, Ölandsgatan 30, 392 31 Kalmar, senast den 22/9.
Upplysningar lämnas av Johanna Nyblom eller Viktor Skobe på slottsfjarden@regionkalmar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
