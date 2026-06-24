Astma-/allergisjuksköterska till ME Lung- och allergisjukdomar
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-06-24
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Är du sjuksköterska och vill utvecklas inom specialistvård? Har du ett intresse för astma och allergi? Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera vård i världsklass inom specialistområdet astma och allergi.
Du erbjuds
möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor på en mottagning som erbjuder högspecialiserad vård inom flera profilområden
utveckling av din kompetens inom området – vi utreder och behandlar astma, allergier och annan överkänslighet som inte kan hanteras inom primärvården samt KOL, Sarkoidos med mera
en givande arbetsmiljö där vi arbetar i team runt patienterna tillsammans med undersköterskor och läkare
intressanta och utmanande arbetsuppgifter, där vårt uppdrag är att utföra kvalificerade bedömningar och ta ställning till ytterligare utredning, behandling och vård
kontinuerlig kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din yrkesroll
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Vår omvårdnadsenhet bedriver både specialiserad och högspecialiserad vård inom flera diagnosgrupper. Som sjuksköterska på Lung- och Allergimottagningen arbetar du med att utföra spirometrier, pricktester, patientundervisning och allergivaccinationer. Du ansvarar för läkemedelsadministrering, deltar i multidisciplinära ronder och genomför både luftvägs- och läkemedelsprovokationer. Dina arbetsuppgifter inkluderar även telefonrådgivning, tidsbokning och andra administrativa uppgifter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetstid dagtid, måndag till fredag med placering i Solna. Vi har ett nära samarbete med slutenvården, vilket ger möjlighet till en bred och utvecklande arbetsmiljö.
Vi söker dig som
är trygg och säker i din roll som sjuksköterska samt har mod att agera efter din egen övertygelse
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
kan arbeta enligt våra värderingar helhetssyn, medmänsklighet och ansvar
gillar att ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat
arbetar bra med andra människor och har ett intresse för lärande och utveckling
har ett etiskt förhållningssätt i mötet med patienter och kollegorKvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
minst fem års erfarenhet av arbete på sjukhus
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet av mottagnings- eller dagvårdsarbete
specialistutbildning inom astma, KOL eller allergi
erfarenhet av astma-, allergi- eller lungsjukvård
påbörjad vidareutbildning inom astma, KOL eller allergi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Lung- och allergisjukdomar Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
9976227