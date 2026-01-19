Astma/KOL-sjuksköterska/ Distriktssköterska till Vårdcentralen Vallås
2026-01-19
Är du astma/KOL-sjuksköterska eller distriktssköterska och vill arbeta med fokus på att varje patientmöte är unikt? Nu har du möjlighet att bli en del i utvecklingen hos oss på Vårdcentralen Vallås! Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Är du utbildad astma/KOL-sjuksköterska får du en betydande roll där du är en viktig länk för patienten.
Du kommer till viss del att driva en egen mottagning och ha en samordnande roll för våra astma/KOL-patienter. Du arbetar i team med övriga professioner, ansvarar för planering för patienterna, kallar till årskontroller, följer upp behandling digitalt eller fysiskt.
Som distriktssköterska hos oss har du möjligheten att arbeta både på distriktssköterske- och läkarmottagningen. På distriktssköterskemottagningen har du egen mottagning där du självständigt bedömer och behandlar patienter. Arbetet på läkarmottagningen består av telefonrådgivning, tidsbokning samt planerat och akut mottagningsarbete. Du kommer dessutom att utföra bedömning och egenvårdsrådgivning till patienter som söker planerat och akut.
Har du utbildning inom diabetes finns möjlighet att ha egen mottagning för diabetespatienter.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar på Vårdcentralen Vallås är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer.
Vårdcentralen Vallås har cirka 6 400 listade patienter. Vi har läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och vaccinationsmottagning. På vårdcentralen finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Ett boende i området är knutet till vårdcentralen. Vi har även en äldretelefon där vi välkomnar patienter som är 75 år och äldre.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med astma/KOL-utbildning och/eller distriktssköterska. Har du utbildning inom eller erfarenhet av arbete med diabetes ses det som meriterande för tjänsten.
Du har patienten i fokus och är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga till flexibilitet. Viktigt är också att du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen och har ett gott och professionellt bemötande gentemot dina kollegor och de som besöker vårdcentralen. Vi ser även att du har en positiv inställning till utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i det svenska språket -i såväl tal som skrift- förutsätts, likaså goda datorkunskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
