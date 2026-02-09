AST söker Säkerhetshandläggare till Underrättelse och säkerhetsavdelningen
Försvarsmakten / Militärjobb / Enköping Visa alla militärjobb i Enköping
2026-02-09
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Befattningen erbjuder
Som säkerhetshandläggare arbetar du förebyggande och aktivt med Arméns säkerhetsskydd. I befattningen ingår arbetsuppgifter som att strukturera och analysera data, skriva säkerhetsskyddsanalyser, genomföra säkerhetsplanering samt uppföljning och kontroll av Arméns verksamhet. En stor del av arbetet består av att skapa struktur och dokumentation samt bistå verksamheten med rådgivning. Du samarbetar med personal inom Armén och andra enheter i Försvarsmakten.
Eftersom Armén har verksamhet både i Sverige och utomlands kan du även komma att genomföra resor i tjänsten. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Rekryterande enhet
Underrättelse- och säkerhetssektionen är en sektion vid Arméstabens genomförandeavdelning som arbetar brett över hela Arméstabens processer och tidsperspektiv i allt från genomförande, planering och utveckling av nya förmågor och tjänster.
Sektionen inhämtar och bearbetar underrättelseinformation för att skapa beslutsunderlag för Arméchefen, Arméstaben och Arméns förband på både kort och lång sikt. Samverkan med partnerländer är en väsentlig del av arbetet för att skapa en gemensam lägesbild. Sektionen leder också säkerhetstjänsten inom Armén.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Säkerhetsskyddsanalyser
- Säkerhetsskyddsplanering
- Genomföra internkontroller i Armén
- Rapportering av skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet.
- Utredning och uppföljning av inkomna säkerhetsrapporter
Kvalifikationskrav
- För tjänsten relevant utbildning med godkända slutbetyg.
- B-körkort
- God förmåga och vana att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
- God datorvana, särskilt program som Excel.
Meriterande/önskvärt
- Utbildning i säkerhetstjänst och- eller säkerhetsskydd, militär eller civil utbildning
- Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplanering
- Erfarenhet att dokumentera ex rutiner, rapporter och uppföljningar
- Erfarenhet av eller kunskap om Försvarsmakten och genomförd värnpliktPubliceringsdatum2026-02-09Dina personliga egenskaper
För att passa i befattningen ser vi att du som person har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett analytiskt tänkande och kan se helheten samtidigt som du uppmärksammar detaljer. Rollen kräver att du är noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och pålitligt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetet är normalt förlagt till kontorstid men oregelbundna arbetstider och tjänsteresor förekommer
i viss omfattning.
Information om tjänsten lämnas av
Övlt Henning Forss, henning.forss@mil.se
, växel 0171-15 70 00
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Therese Pettersson, email: Therese.y.pettersson@mil.se
, Telefonnummer: 072 165 8238
Fackliga företrädare (Samtliga nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica LundhAnställningsvillkor
Anställningsformen ställer krav på godkänd säkerhetsprövning. Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15 Februari 2026. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida), där du förklarar varför du är lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729968