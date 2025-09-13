Associate Project Manager till globalt industribolag i Västerås
Om rollen
I rollen som Associate Project Manager blir du en del av ett After Sales-team som driver omfattande projekt i en högteknologisk och internationell miljö. Du kommer att bidra till att säkerställa effektivitet i projekten, stötta projektledarna i deras arbete och medverka i förbättringsarbeten som utvecklar både processer och team.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Ge administrativt och operativt stöd till projektledare
Delta i planering, schemaläggning och resurskoordinering
Stötta processer inom riskhantering och förändringskontroll
Följa upp projektets framdrift och säkerställa att viktiga aktiviteter genomförs
Ha löpande kontakt och samarbete med interna intressenter i olika delar av organisationen
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, proaktiv och trivs i en samordnande roll där du bidrar till att andra lyckas. Du har gärna erfarenhet av liknande roller men din inställning, noggrannhet och vilja att lära är minst lika viktiga.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har en grundläggande förståelse för projektmetodik (t.ex. planering, riskhantering, stakeholder management)
Är kommunikativ och samarbetsinriktad
Är van att arbeta på engelska - svenska är ett plus men inte ett krav
Har erfarenhet av att arbeta i en koordinerande eller stödjande roll
Om uppdraget
Start: 29 september 2025
Slut: 31 mars 2026
Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Västerås, på plats
