Assisterande Spachef till Japanska Badet på Yasuragi
Strawberry Services AB / Hälsojobb / Nacka
2026-04-27
Assisterande Spachef till japanska badet på Yasuragi
Det unika japanska badet på Yasuragi är hjärtat i vår verksamhet.
Då vår nuvarande assisterande spachef kliver upp till rollen som spachef, söker vi nu en ny assisterande spachef som kommer att spela en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av vår behandlingsavdelning.
Om rollen: I rollen arbetar du främst operativt och leder vårt behandlingsteam. Du trivs med att vara en del av den dagliga driften och älskar mötet med människor. Rollen kräver att du är strukturerad, ordningsam och har god förståelse för ekonomi.
Du behöver även vara lösningsorienterad, en god relationsbyggare och tycker om att samarbeta med andra. Du är vår Spachefs högra hand och jobbar nära teamet för att leda och utveckla Japanska badet i enlighet med företagets värderingar och koncept men framför allt våra gästers önskemål.
Vi erbjuder allt från signaturbehandlingar till mer klassiska behandlingar som massage och ansiktsbehandlingar med syftet att ge gästen en oförglömlig behandlingsupplevelse. Försäljning ligger dig varmt om hjärtat och du brinner för att ge förstklassig service.
Vi söker dig som har följande erfarenhet och kunskap:
Utbildad hud- och/eller massageterapeut.
Minst fem års erfarenhet från Spa- eller behandlingsverksamhet.
Minst två års erfarenhet som ledare med personalansvar.
Mycket goda ledaregenskaper.
Budget- och resultatansvar.
Schemaläggning och bemanning.
Utveckla produkt- och behandlingsutbud.
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
Utveckla individer och team.
Inköp, lagerhantering och inventering.
Utföra behandlingar.
Talar svenska- och/eller engelska flytande.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
God produktkännedom.
Övriga utbildningar inom wellness.
Tjänsten är: Heltid. Arbetstidens förläggning är i huvudsak vardagar men innefattar även regelbundet och/eller vid behov kvällar, helger och röda dagar. Yasuragi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Några förmåner som anställd hos oss: Friskvårdsbidrag. Personalbad.Förmånliga priser på samtliga av Strawberrys och NordicHotels & Resorts anläggningar i Norden, samt hos flera samarbetspartners till kedjan. Yasuragi har kollektivavtal.
Om oss:På Yasuragi arbetar vi aktivt med att vara en hållbar och jämlik arbetsplats.
Våra kärnvärden - KUNSKAP, MÅNGFALD, PASSION OCH UTVECKLING - utgör grunden för vår arbetsmiljö och vägleder oss i våra beslut och handlingar.Våra tre värdeord är grunden för allt vi gör - tillsammans med våra gäster och som kollegor. På Yasuragi strävar vi alltid efter att vara: HÄNGIVNA, ÖDMJUKA OCH NYFIKNA.
Om Yasuragi:
Yasuragi erbjuder japanskt bad med tvagning och heta källor ute såväl som inne, avslappnande behandlingar samt energigivande aktiviteter. Här finns 191 hotellrum och sviter i japansk stil, 23 möteslokaler samt tre restauranger med mat inspirerad av det japanska köket. Yasuragi drivs av Nordic Hotels & Resorts AB/AS, som är en del av Petter Stordalens koncern Strawberry. Yasuragi ligger i ett naturskönt område 20 minuter från Stockholms innerstad.
Läs mer på yasuragi.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
132 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Yasuragi Kontakt
Rekryterare
Linda Pierson linda.pierson@yasuragi.se
9877576