Assisterande salongschef till våra salonger i Stockholm
2025-09-01
Vill du bli en del av Rapide-familjen och påbörja din karriär inom skönhet?
Vi söker just nu en Assistant Brow Bar Manager till vår salong i Stockholm. Ingen erfarenhet krävs sedan tidigare bara att du har ett stort intresse för skönhet, utveckling och service.
Rapide Brow and Lash Bar är den ledande skönhetskedjan med 17 barer runt om i Sverige. Vi specialiserar oss på trådning och vår passion är att framhäva ögonen med unika produkter och behandlingar.
Nyckelord för dig vi letar efter: Professionell, driven, nyfiken, flexibel och ansvarstagande.
Vi söker dig som:
Brinner för skönhet
Gillar ett högt tempo
Älskar kundmöten och att ge bra service
Noggrann och ansvarsfull
Flexibel dag- och kvällstids samt helger
Vi utbildar alla våra anställda inom våra behandlingar och produkter och service.
Rapide Academy är en grundutbildning på 4 dagar som hålls på servicekontoret i Stockholm och stylisterna utbildas utav vår Education Manager.
Vi erbjuder dig:
Utbildning i våra behandlingar samt vårat koncept och produkter
En fantastisk arbetsplats
Utveckling
Ett yrke i världens mest växande bransch
Chans till att klättra inom bolaget
Arbetsuppgifterna innefattar:
Att utföra frans-och brynbehandlingar som vi erbjuder, försäljning utav Rapide Cosmetic och följa de hygienregler, strukturer och policys som Rapide står för. Här får du chansen att arbeta kreativt med händerna och skapa bryn och fransar i världsklass samtidigt som du jobbar med försäljning av Rapide Cosmetics. Du är även Brow Bar Managerns högra hand, med insikt i budget, coachning av personal etc.
Tjänsten är 75% och en provanställning på 6 månader som löper vidare till en tillsvidareanställning om inget annat sägs inom de 6 månaderna.
Är du den vi söker? - Sök redan idag!
Rekrytering sker löpande.
Varma hälsningar,
