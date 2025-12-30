Assisterande Säljledare - Skidor och cyklar. XXL Umeå
2025-12-30
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Umeå!
Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Friluftsliv och jakt - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa. På Skid- och cykelavdelningen säljer vi produkter och utrustning till cyklar och skidor, vi erbjuder även flera tjänster såsom till exempel skidvalla och montering av extrautrustning till cykel. I tjänsten som säljare är ditt viktigaste syfte att kunderna får en fin kundupplevelse och är nöjda när de lämnar butiken.
Som assisterande Säljledare på XXL ansvarar du för avdelningen när Säljledaren inte är på plats, vilket kräver ledarskap och förmåga att arbeta strukturerat. Du spelar en nyckelroll i att genomföra kampanjer och, tillsammans med Säljledaren och teamet, säkerställa en säljande och inspirerande avdelning. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter
Packa upp och ställa upp varor samt bidra till att hålla avdelningen ren och snygg
Bidra med utbildning av egna kollegor
Praktisera XXL:s driftsstandarder och följa gällande rutiner och riktlinjer
Sörja för att kampanjer genomförs enligt plan
Delegera arbetsuppgifter och ansvar till avdelningens anställda
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Motiveras av att skapa goda kundupplevelser
Har ett intresse för sport och friluftsliv, och för produkterna vi säljer
Har god samarbetsförmåga och arbetar för att nå teamets gemensamma mål
Trivs med att jobba i ett högt tempo
Är självgående och tar initiativ
Behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk, skriftligt och muntligt Kvalifikationer
God erfarenheterna inom någon eller flera av sporterna: Längdskidor, alpint eller cykel
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
Hos XXL har vi fokus på våra medarbetare, deras utveckling och ett bra arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till intern utveckling och karriärmöjligheter. Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Är du den vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan!
Varierande arbetstider, morgon och kväll. Samt arbete varannan helg. Tjänsten är tillsvidare, 80%.
Tillträde enligt ök januari 2026.
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556685-0623), https://xxl.se Arbetsplats
XXL Sverige Kontakt
Stefanie Johansen stefanie.johansen@xxl.no
9666035