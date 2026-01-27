Assisterande Projektledare till Göteborgskalaset Vikariat
2026-01-27
Vi söker nu en vikarie till tjänsten som Assisterande Projektledare som vill vara med och utveckla och förverkliga Göteborgskalaset.
Rollen innebär att självständigt kunna driva, leda och ansvara för delegerade uppgifter i projektet i takt med att det framskrider, samt bidra till och delta i projektutformning, innehåll, samarbeten, presentationer, nätverkande, etc.
Du agerar också som administrativt stöd och har ansvar för koordinering av genomförandet av Göteborgskalaset.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter är:
- Administration av programpunkter
- Administrera, stödja och genomföra upphandlingar
- Rekrytera tillfällig personal inför genomförande
- Planering och administration kring genomförande (t ex beställningar, inköp, transporter, artistservice, eventmaterial, ackrediteringar)
- Koordinering av genomförande (t ex logistik, planering, scheman personal)
- Uppföljning och statistik Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet samt eftergymnasial utbildning inom projektledning, administration eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med evenemang och förmåga och intresse av att samverka med andra. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet och goda administrativa färdigheter. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra evenemang i stadsrummet och kunskap/erfarenhet av organisationen Göteborgs Stad. Vidare är det meriterande med erfarenhet av upphandling.
Som person tar du initiativ och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan ändra hur du jobbar när saker förändras. För att trivas i rollen tror vi att du har förmåga att hålla dig lugn och fokuserad även när arbetsbelastningen är hög.
Vår målbild med sikte på 2030 är att Göteborg ska vara norra Europas ledande hållbara evenemangsstad, varför kunskap och intresse för hållbarhet bör vara en självklarhet för dig.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start i maj 2026 t om 30 september 2027. Det finns möjlighet till tidsbegränsad anställning inför vikariatet med start redan under mars månad. Tjänsten innebär visst arbete på kvällstid samt kvälls- och helgjobb under genomförande. Vi kommer att läsa ansökningar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via goteborgco.se, dock senast 2026-02-15. Vid frågor om tjänsten kontakta Jennie Heidenfors, Projektchef. Övriga frågor kontakta Maria Bergman (HR-chef). Kontaktuppgifter: jennie.heidenfors@goteborg.com
och maria.bergman@goteborg.com
.Om företaget
Göteborg & Co:s mål är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad. Läs mer på goteborgco.se." Ersättning
