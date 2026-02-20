Assisterande produktchef till Nigab på deltid
Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Kungsbacka
2026-02-20
Har du erfarenhet av administration och ett stort intresse för marknadsarbete? Är du samtidigt en organiserad och noggrann person som tycker om att skapa ordning och struktur genom dokumentation i Excel? Nu söker Nigab en assisterande produktchef på deltid, 50%, till deras kontor i Kungsbacka. Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid med sysselsättningsgrad på ca 50% som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Nigab. Det kan finnas möjlighet till förlängning av uppdraget.
Arbetstiderna är flexibla där du kan själv välja om du vill arbeta några timmar varje dag eller hela dagar några dagar i veckan.
Om företaget
Nigab är en leverantör av sprit, vin och öl till den svenska marknaden samt inom nordisk Duty Free/Travel Retail och har under mer än 40 år levererat alkoholhaltiga drycker till Systembolaget, båtar, flyg och till de flesta restauranger i Sverige. Företaget grundades 1983 och har kontor i Stockholm och Göteborg med totalt 55 medarbetare. Nigab ingår i HansJust-gruppen, som har väletablerade företag i vin- och spritbranschen i alla nordiska länder. I deras breda sortiment finns många världsledande starka varumärken, men även mindre kända producenter.
Arbetsuppgifter
I rollen som assisterande produktchef arbetar du nära produktchefen i en tydligt administrativ och koordinerande roll, med fokus på att säkerställa att planerade aktiviteter genomförs, följs upp och dokumenteras på ett strukturerat och noggrant sätt. Du stöttar i det dagliga arbetet genom att hantera och uppdatera Excel-filer där budget, kostnader och försäljningsvolymer följs upp, samt sammanställa och presentera resultat i PowerPoint.
En central del av rollen är att samla in, koordinera och strukturera material kopplat till olika marknadsaktiviteter, såsom butiksinstallationer, priskampanjer och digitala insatser, utifrån redan framtagna brandplaner. Du har en viktig administrativ funktion där du håller ihop information, säkerställer att rätt underlag finns på plats och att allt dokumenteras korrekt.
Du har även löpande kontakt med leverantörer och produktionsbyråer, exempelvis för att beställa bildmaterial eller ta fram underlag till butiksexponeringar, samt följa upp att material produceras enligt givna riktlinjer. När aktiviteter är genomförda ansvarar du för att samla in dokumentation, såsom bilder och fakturor, och säkerställa att allt registreras och sammanställs korrekt innan det rapporteras vidare till huvudman. Rollen är en tydlig supportfunktion där du avlastar produktchefen och bidrar med struktur, noggrannhet och administrativt ägarskap i alla delar av processen.
• Administration och koordinering
• Dokumentation i system
• Samla in och rapportera resultat
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av eller utbildning inom marknadsföring är meriterande
Mycket goda kunskaper i Excel och Powerpoint
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
För att trivas i rollen som assisterande produktchef är du en noggrann, strukturerad och organiserad person som gärna tar ansvar för att dokument är korrekta och uppdaterade. Samtidigt är du social och trivs med att samarbeta med kollegor, leverantörer och andra partners. Dessutom har du en kreativ ådra och en känsla för design, vilket gör att du uppskattar detaljer i marknadsaktiviteter och exponeringar och kan bidra med idéer som stärker helheten.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Kungsbacka Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
