Assisterande hovmästare/servis Meeting & Event - Steam Hotel

Ångan stiger inne på Steam Hotel, om väggarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, vår nya assisterande hovmästare!
Steam Hotel söker nu en assisterande hovmästare till vår Meeting & Event.
Har du öga för detaljer, hjärta för service och ett lugn som smittar av sig? Då är du kanske vår nästa assisterande hovmästare på Steam Hotel - ett hotell där höga ambitioner möter varm gästfrihet.
Om rollen
Som assisterande hovmästare för vår bankettverksamhet är du spindeln i nätet vid företagsevent, stora middagar, bröllop och vår egna Steam Live event. Du ansvarar tillsammans med vår Teamleader för att planera och leda serveringen, coacha teamet och säkerställa att varje gäst känner sig sedd, omhändertagen - och lite bortskämd.
Vissa dagar kliver du dessutom in i huvudansvaret för eventet, med fullt ansvar för ledning och helhetsflöde - och dessa dagar får du ett lönetillägg som erkänsla för ditt utökade ansvar.
Här kombineras struktur och tempo med värme och fingertoppskänsla. Du har alltid ett steg före i tanken och ett leende nära till hands.
När behovet av konferenser/event och bankettmiddagar är lite lägre kommer du även få möjlighet att arbeta som servis i andra resturanger på Steam Hotel, som Chamberlin Grill, Locavoe eller DiSopra. - En chans att bredda din erfarenhet och se mer av vår unika destination.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som hovmästare eller arbetsledande servitör, gärna från bankett eller större event
Är en naturlig ledare med god kommunikationsförmåga
Har koll på logistik, flöden och detaljer
Trivs i en roll där du får inspirera och bygga team
Talar svenska och engelska obehindrat
Har ett genuint intresse för mat, dryck och värdskap
Meriterande om du har lite tekniska kunskaper
Vi erbjuder:
En varierad och utvecklande roll i ett prestigelöst team med höga ambitioner
Fantastiska kollegor och en arbetsplats där varje dag bjuder på nya möten
Möjlighet att vara del av något större - och skapa minnesvärda stunder för våra gäster
Välkommen till Steam Hotel - där varje tillställning blir något att minnas.
Anställningsgrad: Deltid 75% Arbetstid: Kvällstid, vardagar och helger. Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Avtalsmässig lön
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 10 september.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utbilda våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman temat. Utöver det får du en säker anställning och friskvårdsbidrag. Samt otroliga kollegor och kanske till och med vänner för livet!
